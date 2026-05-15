Financijski horoskop od 18.5. do 24.5.: Blizancima stižu nove prilike, Rakovima rastu troškovi…

Blizanci, Sunce 21.5. ulazi u Vaš znak, a 22.5. dolazi u konjunkciju s Uranom. To može donijeti iznenadnu vidljivost, promjenu plana, novi početak ili potrebu da se financijski više oslonite na vlastite ideje. Netko Vas može primijetiti upravo zbog nečega što ste rekli, napisali, objavili ili ponudili. Ipak, tempo može biti prebrz. Venera u kvadratu s Neptunom upozorava na mutne dogovore oko honorara, zajedničkog novca ili očekivanja koja nisu jasno izrečena. Ne radite ništa “na riječ” ako su u pitanju veći iznosi. Lavovima ovaj tjedan donosi snažan naglasak na karijeru, status i profesionalne odluke. Mars ulazi u Bika i aktivira područje posla, ambicije i dugoročnog smjera pa se od Vas može tražiti više discipline, strpljenja i ozbiljnijeg pristupa obvezama. Ovo je dobar tjedan za rad na nečemu što se ne vidi odmah, ali može dati rezultat kasnije.

Tjedan od 18.5. do 24.5.2026. donosi promjenjivu, brzu i vrlo osjetljivu financijsku atmosferu. Početak tjedna obilježen je Merkurom u konjunkciji s Uranom, što može donijeti neočekivane informacije, iznenadne razgovore, nove poslovne ideje i promjene u dogovorima. Novac se sada može pokrenuti kroz komunikaciju, internet, tehnologiju, pregovore, pisanje, prodaju, učenje i kontakte koji dolaze iznenada.

Ipak, ovaj tjedan traži ozbiljnu pažnju prema detaljima. Mars ulazi u Bika i usporava tempo djelovanja, ali ga čini upornijim i konkretnijim. To je dobar pokazatelj za sve što traži strpljenje, stabilan rad, realan plan i postupno građenje sigurnosti. Venera prelazi u Raka pa financijska pitanja sve više ulaze u područje doma, obitelji, stanovanja, hrane, sigurnosti i emocionalnih potreba.

Sredina tjedna može donijeti važne razgovore, dublje uvide i korisne informacije, osobito kada je riječ o novcu koji dolazi kroz suradnje, dogovore, dokumente, ulaganja ili zajedničke resurse. Kraj tjedna traži oprez.

Venera u kvadratu s Neptunom može zamagliti procjenu vrijednosti, pojačati emocionalno trošenje i stvoriti idealiziranu sliku o nekoj ponudi, osobi ili financijskom obećanju. Sunce u konjunkciji s Uranom donosi preokrete, brza rješenja i neočekivane vijesti, ali i nervozu ako se odluke donose naglo.

Najviše će profitirati oni koji znaju spojiti otvorenost prema novim idejama s trezvenom provjerom činjenica. Intuicija može pokazati smjer, ali brojke moraju potvrditi odluku.

Ovan

Ovnovima ovaj tjedan stavlja novac, zaradu i svakodnevne troškove u prvi plan. Mars, Vaš vladar, ulazi u Bika i aktivira područje osobnih financija, što znači da se fokus prebacuje s brzog djelovanja na konkretnu stabilizaciju.

Sada se ne isplati rasipati energiju na deset strana. Puno više koristi donosi jasan pregled prihoda, troškova i onoga što se zaista može naplatiti.

Početak tjedna može donijeti iznenadnu ideju, razgovor ili informaciju koja se tiče zarade. Moguće je da se pojavi prilika kroz komunikaciju, prodaju, kraći posao, digitalni projekt ili kontakt s osobom koja razmišlja drukčije od Vas. Ipak, prije nego što na nešto pristanete, provjerite uvjete.

Kraj tjedna traži oprez kod obiteljskih troškova, ulaganja u dom i kupnji koje nastaju iz potrebe da se brzo stvori osjećaj sigurnosti. Ako Vas nešto emocionalno povuče, pričekajte barem jedan dan prije odluke. Ovaj tjedan može biti financijski koristan ako prestanete juriti i počnete graditi.

Bik

Bikovima Mars ulazi u znak i donosi više snage, odlučnosti i potrebe da preuzmu kontrolu nad vlastitim financijskim smjerom.

Nakon razdoblja u kojem je mnogo toga moglo djelovati nejasno ili raspršeno, sada se energija vraća u tijelo, konkretne odluke i praktične poteze. Novac će se najbolje pokretati ondje gdje postoji strpljenje, upornost i jasna svijest o vlastitoj vrijednosti.

Merkur i Uran početkom tjedna mogu donijeti neočekivane vijesti vezane uz zaradu, dogovor ili osobni plan. Neki Bikovi mogli bi dobiti novu ideju kako naplatiti znanje, vještinu ili iskustvo koje su dosad podcjenjivali. Važno je ne odbaciti ništa samo zato što djeluje neobično.

Ipak, Venera u kvadratu s Neptunom krajem tjedna traži oprez u dogovorima, porukama, kupoprodaji i obećanjima. Ako nešto zvuči predobro, tražite konkretne uvjete. Vaša najbolja financijska taktika ovog tjedna je jednostavna: manje nagađanja, više dokaza.

Blizanci

Blizanci ulaze u vrlo aktivan tjedan. Merkur je u Vašem znaku i početkom tjedna spaja se s Uranom, što može donijeti naglu ideju, razgovor koji mijenja smjer, neočekivanu ponudu ili vrlo brz mentalni klik.

Ovo je snažan tjedan za sve Blizance koji rade s riječima, informacijama, medijima, učenjem, prodajom, društvenim mrežama, tehnologijom ili posredovanjem.

Sunce 21.5. ulazi u Vaš znak, a 22.5. dolazi u konjunkciju s Uranom. To može donijeti iznenadnu vidljivost, promjenu plana, novi početak ili potrebu da se financijski više oslonite na vlastite ideje. Netko Vas može primijetiti upravo zbog nečega što ste rekli, napisali, objavili ili ponudili.

Ipak, tempo može biti prebrz. Venera u kvadratu s Neptunom upozorava na mutne dogovore oko honorara, zajedničkog novca ili očekivanja koja nisu jasno izrečena. Ne radite ništa “na riječ” ako su u pitanju veći iznosi. Tjedan je odličan za nove ideje, ali svaka dobra ideja sada treba i jasan rok, cijenu i uvjete.

Rak

Rakovi će ovaj tjedan snažno osjećati Venerin ulazak u svoj znak. To donosi više potrebe za udobnošću, sigurnošću i brigom za vlastiti prostor, ali može pojačati i troškove vezane uz dom, obitelj, hranu, djecu, stanovanje ili uređenje. Novac sada lako odlazi na ono što stvara osjećaj topline i zaštićenosti.

Početak tjedna može otvoriti iznenadnu spoznaju o tome gdje novac curi u pozadini. Moguće je da shvatite kako Vas iscrpljuje neki trošak, navika ili tiha obveza koju niste dovoljno ozbiljno pratili.

Mars u Biku može pomoći kroz prijatelje, suradnike i stabilne kontakte, osobito ako trebate praktičan savjet ili podršku.

Kraj tjedna zahtijeva oprez jer Venera u Vašem znaku radi kvadrat s Neptunom. To može donijeti idealiziranje ljudi, nerealna očekivanja ili želju da financijski pomognete nekome prije nego što ste provjerili vlastite mogućnosti. Budite topli, ali ne nejasni. Novac sada traži granice jednako koliko i osjećaj.

Lav

Lavovima ovaj tjedan donosi snažan naglasak na karijeru, status i profesionalne odluke. Mars ulazi u Bika i aktivira područje posla, ambicije i dugoročnog smjera pa se od Vas može tražiti više discipline, strpljenja i ozbiljnijeg pristupa obvezama. Ovo je dobar tjedan za rad na nečemu što se ne vidi odmah, ali može dati rezultat kasnije.

Početak tjedna može donijeti iznenadan kontakt, poziv ili ideju preko prijatelja, grupe, mreže ljudi ili interneta. Netko iz Vašeg šireg kruga može otvoriti vrata koja niste očekivali. Ipak, nemojte obećavati više nego što možete realno isporučiti.

Sunce u konjunkciji s Uranom može donijeti promjenu plana, iznenadnu poslovnu priliku ili obrat u odnosu s osobom koja ima utjecaj na Vaš profesionalni smjer. Kraj tjedna traži mirniji pristup trošenju.

Ne kupujte zbog dojma, slike ili potrebe da se nekome nešto dokaže. Najjači financijski potez za Lavove sada je strateško pozicioniranje, bez razmetanja.

Djevica

Djevice ovaj tjedan mogu dobro iskoristiti brzu mentalnu energiju, posebno u poslu, pregovorima, učenju, dokumentima i planovima koji traže preciznost. Merkur, Vaš vladar, nalazi se u Blizancima i aktivira profesionalno područje pa se može otvoriti razgovor o poslu, zaradi, novoj ulozi ili drugačijem načinu organizacije rada.

Merkur u dobrim aspektima s Neptunom, Plutonom i Saturnom tijekom tjedna daje Vam mogućnost da spojite intuiciju, dubinsku analizu i praktičnu odluku.

Ako trebate pregovarati, pripremiti ponudu, napisati važan mail, dogovoriti cijenu ili procijeniti uvjete suradnje, ovaj tjedan može biti koristan.

Prva četvrt Mjeseca u Djevici 23.5. dodatno naglašava potrebu za redom. To je dobar trenutak za pregled računa, troškova, obveza i malih stavki koje se lako zanemare. Kraj tjedna traži oprez u odnosima s prijateljima i suradnicima. Ako netko obećava puno, tražite konkretan plan. Vaša snaga je u detaljima, a ovaj tjedan detalji čuvaju novac.

Vaga

Vagama Venerin ulazak u Raka aktivira područje karijere, ugleda i profesionalnih odnosa. To može donijeti veću vidljivost, bolji odnos s nadređenima ili klijentima, ali i troškove povezane s poslom, javnom slikom ili obiteljskim očekivanjima koja se prepliću s financijama.

Početak tjedna može donijeti iznenadnu ideju vezanu uz učenje, putovanja, edukaciju, pravne teme, suradnju s inozemstvom ili objavljivanje.

Ako radite posao koji uključuje znanje, komunikaciju, savjetovanje ili kreativnu prezentaciju, mogu se otvoriti zanimljive mogućnosti. Ipak, sve treba provjeriti prije ulaganja.

Venera u kvadratu s Neptunom krajem tjedna može zamagliti profesionalne odnose. Netko može ostaviti dojam da nudi više nego što zaista može dati. Također pazite na trošenje radi dojma, izgleda ili održavanja slike uspjeha. Financijski stabilna Vaga ovaj tjedan ne pristaje na nejasne uvjete i ne troši da bi održala tuđi dojam.

Škorpion

Škorpionima ovaj tjedan naglašava partnerstva, dogovore, ugovore i zajedničke financijske teme. Mars ulazi u Bika i aktivira područje odnosa pa se novac može pokretati kroz suradnje, klijente, partnera ili pregovore s osobama koje imaju snažan utjecaj na Vaše odluke.

Početak tjedna može donijeti iznenadne informacije o zajedničkom novcu, dugovima, kreditima, porezima, nasljedstvu, osiguranju ili ulaganjima. Nešto što je bilo skriveno ili neizrečeno moglo bi izaći na površinu kroz razgovor, dokument ili neočekivanu poruku.

Merkur u trigonu s Plutonom sredinom tjedna pomaže da bolje pročitate pozadinu situacije.

Kraj tjedna traži oprez kod velikih obećanja, stranih kontakata, edukacija, putovanja i ulaganja u nešto što zvuči inspirativno, ali nema dovoljno čvrstu strukturu. Ako potpisujete ugovor, čitajte sitna slova. Vaš instinkt je jak, ali ovaj put ga treba spojiti s hladnom provjerom papira.

Strijelac

Strijelcima ovaj tjedan donosi fokus na posao, svakodnevne obveze, rutinu i praktičan odnos prema zaradi. Mars ulazi u Bika i traži da energiju usmjerite prema konkretnom radu, organizaciji i stabilnijem rasporedu.

Novac sada ne dolazi kroz sreću ili improvizaciju, već kroz sustav, dosljednost i bolje upravljanje vremenom.

Merkur i Uran mogu donijeti neočekivan razgovor s partnerom, klijentom ili poslovnim suradnikom. Netko bi mogao iznenada predložiti novu suradnju, drugačiji model rada ili promjenu uvjeta. To može biti korisno, ali samo ako se jasno zna tko što daje, tko što preuzima i kakva je stvarna korist.

Venera u Raku stavlja naglasak na zajednički novac, kredite, dugove, tuđe resurse i emocionalno osjetljive financijske odluke. Kraj tjedna nije dobar za financijsko oslanjanje na obećanja koja nisu potvrđena. Ako Vas netko uvjerava da će se “sve riješiti”, tražite konkretan datum i konkretan iznos.

Jarac

Jarci ovaj tjedan mogu osjetiti više stabilnosti kroz Marsov ulazak u Bika, jer zemljana energija podržava praktične odluke, dugoročan rad i ulaganja u ono što ima stvarnu vrijednost.

Ovo je povoljan period za razvoj projekta, dodatnu zaradu kroz kreativnost, znanje ili osobni talent, ali bez žurbe i bez preskakanja važnih koraka.

Početak tjedna može donijeti promjene u radnoj organizaciji, neočekivane informacije na poslu ili novu ideju kako svakodnevni rad učiniti učinkovitijim. Ako koristite tehnologiju, online alate ili nove metode, možete uštedjeti vrijeme i otvoriti prostor za veću zaradu.

Venera ulazi u Raka i stavlja naglasak na dogovore s partnerima, klijentima i ljudima s kojima dijelite odgovornost. Kraj tjedna traži oprez u odnosima, jer Venera u kvadratu s Neptunom može donijeti uljepšavanje situacije. Ne preuzimajte financijsku obvezu zbog osjećaja krivnje ili želje da održite mir. Stabilnost se sada čuva jasnim dogovorom.

Vodenjak

Vodenjacima ovaj tjedan donosi snažne pomake kroz ideje, komunikaciju, kreativnost i neočekivane obrate. Merkur i Sunce dolaze u kontakt s Uranom, Vašim modernim vladarom, što može donijeti iznenadnu inspiraciju, novu poslovnu mogućnost, brzu promjenu plana ili neočekivanu reakciju publike, klijenata ili suradnika.

Mars u Biku aktivira područje doma, nekretnina i obiteljskih obveza. Mogući su troškovi vezani uz stanovanje, popravke, opremu ili članove obitelji. Ako nešto odgađate, ovaj tjedan može pokazati da je bolje riješiti stvar konkretnim potezom nego stalnim prilagođavanjem.

Venera u Raku naglašava posao i svakodnevne financijske navike. Može donijeti bolju atmosferu na poslu, ali i troškove vezane uz rutinu, zdravlje, usluge ili male kupnje koje se brzo zbrajaju.

Kraj tjedna traži oprez s rizičnim ulaganjima, igrama na sreću i romantičnim ili kreativnim projektima koji nemaju jasnu računicu. Vaša ideja može biti izvrsna, ali treba joj čvrst okvir.

Ribe

Ribama ovaj tjedan donosi mnogo komunikacije, dogovora, poruka i mogućnosti da kroz razgovor dođu do korisnih financijskih informacija. Merkur u Blizancima aktivira obiteljske i privatne teme, pa se novac može povezati s domom, stanovanjem, rodbinom, kupnjom, preseljenjem ili promjenama u kućnom budžetu.

Venera ulazi u Raka i donosi ugodniji ton, više kreativnosti i veću potrebu za zadovoljstvom. To može biti dobro za Ribe koje zarađuju kroz umjetnost, rad s djecom, savjetovanje, estetiku, hranu, brigu, edukaciju ili sadržaj koji nosi emocionalnu vrijednost.

Ipak, Venera krajem tjedna radi kvadrat s Neptunom, Vašim vladarom, pa oprez mora biti jači nego inače.

Nemojte kupovati pod dojmom raspoloženja, romantike, nostalgije ili tuđeg uvjeravanja. Ako se radi o domu, obitelji ili nekoj osobi kojoj želite pomoći, prvo izračunajte koliko zaista možete dati. Tjedan može donijeti lijepu kreativnu priliku, ali financijski uspjeh ovisit će o tome koliko jasno odvajate želju od stvarne mogućnosti.

Suzana Dulčić/ATMA

Facebook komentari