Melanija napravila haos u Bijeloj kući! Zaposleni prekinuli rad i panično bježali u zgradu!

Posjetioci i zaposleni u Bijeloj kući svjedočili su neobičnom prizoru kada je ogroman roj pčela prekrio Sjeverni travnjak, prostor namijenjen svečanom dočeku visokih zvanica i državnika.

Roj pčela nakratko je prekinuo rad novinarskih ekipa, dok su pojedini zaposleni potražili zaklon u Zapadnom krilu Bijele kuće.Pometnja je trajala svega dvadesetak minuta, nakon čega su se pčele nastanile na obližnjem drvetu unutar kompleksa.

Ispostavilo se da „nepozvani gosti” potiču iz samog pčelinjaka Bijele kuće. Stručnjaci objašnjavaju da je rojenje prirodan proces tokom kojeg dio kolonije napušta košnicu u potrazi za novim staništem, prenosi RTS.

Incident se dogodio samo nekoliko sedmica nakon što je Melanija Tramp otkrila da je pčelarska operacija u Bijeloj kući proširena — broj košnica udvostručen je s dvije na četiri.

A massive swarm of bees briefly took over the lawn of The White House, creating what reporters described as a "bee tornado" outside the presidential residence. No one was injured, but for a moment, the White House belonged to the bees.

Nove košnice, napravljene kao minijaturne replike Bijele kuće, nedavno su obišli britanski kralj Čarls Treći i kraljica Kamila tokom državne posjete Sjedinjenim Američkim Državama.

Pčele u Bijeloj kući oprašuju bašte i proizvode više od 100 kilograma meda godišnje, koji se koristi u kuhinji i kao diplomatski poklon stranim zvaničnicima.

Pčelarstvo u Bijeloj kući nije novost. Program je započeo kao lični projekat jednog od zaposlenih, Čarlija Branta, a značajno je proširen tokom mandata predsjednika Baraka Obame.

Tadašnja prva dama Mišel Obama podržala je inicijativu, ističući značaj pčela za ekosistem, pa su ovi insekti postali stalni stanovnici najpoznatije adrese u Americi.

Incident je ponovo skrenuo pažnju na sve popularnije urbano pčelarstvo i njegov uticaj na ekosistem, posebno na odnos medonosnih pčela i divljih oprašivača u gradskim sredinama, prenosi Novi.

