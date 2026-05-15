Milanović: Predloženi ambasador Izraela nije dobio saglasnost, niti će dobiti

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, kojeg Times of Israel opisuje kao političara s antiizraelskim stavovima, navodno već sedam mjeseci odbija odobriti imenovanje novog izraelskog ambasadora u Zagrebu, zbog sukoba s hrvatskom desnom vladom oko vanjske politike.

Kako piše izraelski portal Ynet, Nissan Amdur, koji je još u novembru odobren kao zamjena za sadašnjeg ambasadora Garyja Korena, po isteku njegova mandata krajem mjeseca u Zagreb će stići samo kao otpravnik poslova, za što nije potrebno predsjednikovo odobrenje.

Ynet navodi da je Milanovićevo odbijanje potvrde Amdura prvi slučaj u kojem hrvatski predsjednik nije prihvatio stranog ambasadora te da predstavlja ozbiljno kršenje diplomatskog protokola.

O ovim navodima oglasio se saopćenjem predsjednik Milanović.

Vodeći se dobrom diplomatskom praksom, Ured predsjednika Republike Hrvatske do sada nije javno komentarisao niti jedan prijedlog neke države oko imenovanja ambasadora u Republici Hrvatskoj. Država Izrael je prekršila ovo nepisano pravilo te je objavila ime predloženog ambasadora, iako isti nije dobio saglasnost Predsjednika Republike Hrvatske,pišu Vijesti

S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured Predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi ambasador Države Izrael nije dobio, niti će dobiti, saglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktuelne izraelske vlasti.

Davanje ili uskraćivanje saglasnosti za predložene ambasadore suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje Predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku Predsjednika Republike”, stoji u saopćenju.

