Horoskop sreće za 19. maj: Ribe dobijaju važan znak, a Strijelac mora da posluša intuiciju

Zvijezde mogu da daju smernice, ali vi odlučujete kuda ćete dalje. Sve je u vašim rukama.

Ovan

Tema dana: Odlaganje obaveza

Ne pokušavajte danas da završite baš sve. Slobodno deo obaveza ostavite za kasnije. Upravo će vam malo rasterećenja donijeti najbolju ideju i više mira. Oni koji budu jurili ceo dan pamtiće samo umor, dok će oni koji uspore dobiti neočekivanu nagradu.

Preporuka: Bez griže savjesti precrtajte dve stvari sa spiska obaveza.

Bik

Tema dana: Oprez sa novcem

Danas će vam se nuditi razne finansijske prilike. Nemojte brzati sa odlukama. Ono što deluje previše primamljivo moglo bi da krije problem, dok će nešto skromnije doneti pravu korist.

Preporuka: Pre svake finansijske odluke zastanite nekoliko sekundi i oslušnite svoj osjećaj.

Blizanci

Tema dana: Povratak prošlosti

Zavirite u staru fioku, kutiju ili zaboravljeni folder. Neki predmet, fotografija ili beleška mogli bi da vam probude važnu ideju ili uspomenu koja će vam pomoći da rešite trenutni problem.

Preporuka: Uzmite jedan stari predmet u ruke i razmislite kakvu emociju budi.

Rak

Tema dana: Tuđi problemi nisu vaša obaveza

Neko će pokušati da vam prebaci svoje brige i obaveze. Danas je važno da naučite da kažete „ne“ bez osećaja krivice.

Preporuka: Mirno odbijte ono što vam ne prija i sačuvajte energiju za sebe.

Lav

Tema dana: Male radosti

Obradujte sebe sitnicom koja će vam popraviti raspoloženje. Nije važno da li je korisna – bitno je da vas raduje.

Preporuka: Kupite ili uradite nešto potpuno neozbiljno što vas čini srećnim.

Devica

Tema dana: Podrška bez savetovanja

Nekome će danas biti dovoljno samo da ga saslušate. Nemojte odmah nuditi rešenja i kritike.

Preporuka: Budite oslonac, a ne kontrolor tuđih problema.

Vaga

Tema dana: Ugađanje sebi

Ne odlažite zadovoljstvo za neki drugi dan. Počastite sebe nečim što već dugo želite.

Preporuka: Uradite danas jednu stvar samo zato što vam prija.

Škorpija

Tema dana: Neočekivan pravac

Promenite rutinu i otiđite negde gde inače ne biste. Upravo vas tamo može sačekati zanimljiv susret ili važna misao.

Preporuka: Promijenite makar deo svoje uobičajene rute.

Strijelac

Tema dana: Intuicija

Ne analizirajte previše. Danas vam unutrašnji osjećaj bolje pokazuje put od bilo kakvog plana.

Preporuka: Jednu važnu odluku donesite spontano.

Jarac

Tema dana: Pauza i mir

Usporite makar na nekoliko minuta. U tišini i bez telefona lakše ćete čuti sopstvene misli.

Preporuka: Odvojite pet minuta samo za sebe i omiljeni napitak.

Vodolija

Tema dana: Izgubljeno i pronađeno

Moguće je da ćete danas nešto zagubiti, ali bez panike – upravo kroz potragu otkrićete nešto važno.

Preporuka: Ne nervirajte se ako stvari ne idu po planu.

Ribe

Tema dana: Posmatranje ljudi

Danas obratite pažnju na ljude oko sebe. Nečiji gest, rečenica ili emocija mogu vam dati odgovor koji dugo tražite.

Preporuka: Na kratko sklonite telefon i posmatrajte svet oko sebe, piše naj žena.

