Tri znaka ove sedmice očekuje neočekivana ljubavna poruka…

Ove sedmice svemir ima posebno iznenađenje za tri horoskopska znaka. Dok će neki dane provoditi u rutini i svakodnevnim obavezama, određene osobe mogle bi dobiti poruku koja će im ubrzati puls i potpuno promijeniti raspoloženje. Neočekivani “hej”, kasnonoćni poziv ili priznanje koje su dugo čekali moglo bi stići baš onda kada se najmanje nadaju, piše index.

Astrolozi tvrde da će planetarni aspekti donijeti povratak starih simpatija, neočekivane kontakte i emotivne razgovore koji otvaraju nova vrata.

Evo koja tri znaka imaju najveće šanse za ljubavno iznenađenje.

Rak

Rakovi su posljednjih tjedana pokušavali ignorirati svoje osjećaje i fokusirati se na druge stvari, ali prošlost bi ih sada mogla sustići. Osoba koja im je nekoć značila više nego što su htjeli priznati mogla bi ponovno stupiti u kontakt. Poruka će doći iznenada, možda čak i u trenutku kada su već pomislili da je ta priča završena.

Iako će prvi instinkt biti oprez, Rakovi će teško sakriti emocije. Upravo bi ovaj razgovor mogao otvoriti mogućnost za novi početak ili barem donijeti odgovore koje dugo traže.

Vaga

Vage ulaze u razdoblje pojačane romantike i flerta, a jedan neočekivan kontakt mogao bi ih potpuno izbaciti iz ravnoteže – ali na dobar način. Netko tko ih već dugo promatra mogao bi konačno skupiti hrabrost i javiti se.

Poruka bi mogla stići preko društvenih mreža, a iza naizgled bezazlenog razgovora krije se puno više interesa nego što će Vage isprva misliti. Upravo zato astrolozi savjetuju da ne ignoriraju znakove i da dopuste sebi malo spontanosti.

Jarac

Jarčevi obično djeluju hladno i racionalno, no ovaj tjedan emocije bi ih mogle iznenaditi. Neočekivana ljubavna poruka mogla bi stići od osobe s kojom imaju nedovršenu priču ili od nekoga tko je dugo bio prisutan u njihovom životu, ali nikada nije jasno pokazao osjećaje.

Iako će Jarčevi pokušati ostati smireni i “ne pokazati previše”, ova poruka mogla bi ih pratiti danima. Mnogi pripadnici ovog znaka napokon će shvatiti da neke emocije ipak ne mogu kontrolirati logikom.

