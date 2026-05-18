Venera u Raku (19.5. – 13.6.) stavlja odnose na kušnju: Evo što čeka svaki znak Zodijaka

Vage, u ljubavi se može otvoriti tema ravnoteže između privatnog života i ambicija. Ako odnos ne podržava Vaš rast, to će sada biti teže ignorirati. Ako partner vidi Vašu vrijednost i poštuje Vaše ciljeve, odnos može postati stabilniji. Strijelci, ako ste slobodni, može Vas privući osoba koja budi snažnu kemiju, ali i otvara stare unutarnje teme. Ovo je razdoblje u kojem ljubav traži više hrabrosti, manje bijega i jasnije granice.

Venera 19.5.2026. u 3:05 h prelazi u znak Raka i ondje ostaje do 13.6.2026. u 12:46 h. Nakon razdoblja Venere u Blizancima, kada su odnosi bili lakši, brži, razgovorljiviji i često raspršeni na više strana, emocionalni ton se mijenja. Ljubav više ne traži samo zanimljiv razgovor, duhovitu poruku ili privlačnu igru pogleda. Sada postaje važno kako se osjećamo uz nekoga kada se spuste obrane, kada prestane gluma i kada ostane ono najjednostavnije pitanje: mogu li se uz ovu osobu opustiti?

Venera u Raku otvara razdoblje u kojem odnosi postaju osjetljiviji, dublji i osobniji. Rak je znak doma, obitelji, sjećanja, emocionalne sigurnosti, bliskosti i pripadanja. Kada Venera prolazi ovim znakom, srce počinje jasnije razlikovati toplinu od navike, pažnju od potrebe za kontrolom, bliskost od ovisnosti i nježnost od straha da ćemo ostati sami.

Ovo je tranzit koji može snažno djelovati na ljubavne odnose, ali i na naš odnos prema vlastitoj vrijednosti, domu, prošlosti, obiteljskim obrascima i emocionalnim potrebama koje smo dugo gurali u stranu. Mnogi će u ovom razdoblju osjetiti da im više ne odgovaraju površni odnosi, hladne komunikacije, nedorečene situacije i veze u kojima se stalno mora nagađati što druga strana osjeća.

Već na samom početku, 19.5., Venera radi sekstil s Marsom u Biku. To je jedan od ljepših početnih signala ovog tranzita jer povezuje osjećaje i konkretne postupke. Venera u Raku želi sigurnost, a Mars u Biku traži stabilnost, strpljenje i opipljive dokaze. Ljubav se sada ne mjeri velikim riječima, već time tko je prisutan, tko ostaje dosljedan i tko zna pokazati naklonost bez pritiska.

No ovaj prolazak Venere kroz Raka neće biti samo mekan. Već 22.5. Venera ulazi u kvadrat s Neptunom u Ovnu pa osjećaji mogu postati mutniji. Netko može idealizirati osobu koju voli, vraćati se staroj fantaziji, vjerovati obećanjima koja nemaju stvarnu podlogu ili čitati znakove ondje gdje postoji samo vlastita čežnja. Ovo je dan kada srce može biti vrlo glasno, ali prosudba ne mora biti potpuno jasna.

Nekoliko dana kasnije, 29.5., Venera radi kvadrat sa Saturnom u Ovnu. Nakon neptunovske magle dolazi ozbiljniji ton. Saturn traži zrelost, granice, odgovornost i istinu koju ne možemo uljepšati. Odnosi koji imaju stvarnu strukturu mogu postati čvršći. Oni koji opstaju na izbjegavanju, emocionalnom dugu ili jednostranoj potrebi mogu doći do hladnijeg, ali korisnog suočavanja.

Vrhunac ovog tranzita dolazi 9.6., kada se Venera spaja s Jupiterom u Raku. To je jedan od najpovoljnijih ljubavnih i emocionalnih aspekata u ovom razdoblju. Jupiter u Raku širi teme doma, zaštite, obitelji, nježnosti, bliskosti i povjerenja, dok Venera donosi privlačnost, ljubav, ljepotu i potrebu za skladom.

U astrološkom i astronomskom smislu, Venera i Jupiter 9.6. dolaze u blisku geocentričnu konjunkciju, što dodatno naglašava simboliku susreta dvaju dobroćudnih planeta.

U ljubavnom smislu, ovo može biti trenutak otvaranja, pomirenja, važnog priznanja, toplijeg razgovora ili odluke da se odnos više ne drži na distanci. Za neke će to biti početak nove bliskosti, za druge povratak osjećaja koji nisu nestali, već su čekali zreliji trenutak.

Najviše će ovaj tranzit osjetiti Rakovi, Jarci, Ovnovi i Vage, jer Venera pokreće kardinalnu os njihovih života. Rakovi dobivaju Veneru u svom znaku i postaju vidljiviji, privlačniji i emotivno otvoreniji. Jarčevi će je osjetiti kroz partnerske odnose i ogledalo druge osobe. Ovnovima donosi snažan fokus na dom, obitelj i unutarnju sigurnost, dok Vagama aktivira karijeru, status i pitanje koliko se privatni život uklapa u javne ambicije.

Vodeni znakovi, Rak, Škorpion i Ribe, mogu najlakše surađivati s ovom energijom jer im Venera u Raku prirodno odgovara. Njima donosi više emotivne protočnosti, veću spremnost na povezivanje i osjećaj da se neke stvari napokon mogu izgovoriti bez prisile.

Ovan

Za Ovnove Venera u Raku pokreće četvrto polje, područje doma, obitelji, intime i emocionalnih temelja. Ovo razdoblje može Vas iznenaditi jer ćete manje reagirati iz vanjskog impulsa, a više iz onoga što se događa u Vašoj nutrini.

Može se javiti potreba da sredite dom, vratite se obiteljskim pitanjima, razriješite staru napetost ili jasnije osjetite gdje zaista pripadate.

Ljubav sada traži više nježnosti i manje dokazivanja. Ako ste u vezi, partner može tražiti više emocionalne prisutnosti, a Vi možete postati svjesniji koliko Vam znači mir iza zatvorenih vrata.

Ako ste slobodni, mogu Vas privući osobe koje imaju toplinu, stabilnost i osjećaj za obitelj. Kvadrat Venere sa Saturnom krajem 5. može otvoriti ozbiljan razgovor o granicama, odgovornosti i stvarnim potrebama.

Bik

Bikovima Venera u Raku aktivira treće polje pa se ljubav vraća u riječi, poruke, susrete, svakodnevne razgovore i male znakove pažnje. Budući da je Venera Vaš vladar, ovaj tranzit za Vas ima dodatnu težinu.

Možete lakše izraziti ono što osjećate, ali i očekivati da druga strana bude jasnija, toplija i pažljivija u komunikaciji.

Sekstil Venere s Marsom u Vašem znaku već na početku tranzita daje Vam posebnu privlačnost i konkretnu snagu. Ovo je dobro razdoblje za razgovore koji se dugo odgađaju, za pomirenja, dogovore, pisanje, učenje i obnovu odnosa s ljudima iz bliske okoline.

Ljubav se može pojaviti kroz kratko putovanje, susjedstvo, društvene kontakte ili komunikaciju koja počinje sasvim jednostavno, a zatim dobiva dublji ton.

Blizanci

Blizancima Venera u Raku ulazi u drugo polje, područje samopoštovanja, novca, vrijednosti i osobne sigurnosti. Nakon Venere u Vašem znaku, kada ste bili vidljiviji i društveniji, sada se fokus prebacuje na pitanje što Vam zaista daje osjećaj stabilnosti.

Ljubav više ne ovisi samo o razmjeni poruka i mentalnoj stimulaciji. Sada postaje važno kako se osjećate u tijelu, u svakodnevici, u odnosu prema novcu i prema sebi.

Ovo razdoblje može donijeti potrebu da se financijski bolje organizirate, ali i da prestanete ulagati emocije u odnose koji Vam ruše vrijednost. Netko može pokazati naklonost kroz konkretan znak pažnje, podršku ili spremnost da bude uz Vas kada nije sve zabavno i lagano.

Konjunkcija Venere i Jupitera 9.6. može biti povoljna za zaradu, dar, ugodan dogovor ili osjećaj da ponovno imate više povjerenja u vlastite odluke.

Rak

Rakovi su u središtu ovog tranzita. Venera ulazi u Vaš znak i donosi Vam toplinu, magnetičnost, veću vidljivost i snažniju potrebu da se izrazite onako kako se zaista osjećate. Ovo je jedno od ljepših razdoblja u godini za ljubav, osobni šarm, izgled, odnose i obnovu povjerenja u sebe.

Možete privlačiti više pažnje, ali Vam neće odgovarati površni komplimenti ni prazna zainteresiranost. Trebat će Vam emocionalna jasnoća.

Ako ste u vezi, odnos može postati nježniji, bliskiji i otvoreniji, ali samo ako obje strane imaju hrabrosti govoriti iskreno. Ako ste slobodni, Venera u Vašem znaku može donijeti novo poznanstvo ili povratak osjećaja koji Vas podsjeća da još uvijek možete voljeti duboko, bez gubitka vlastitog mira.

Konjunkcija Venere i Jupitera u Vašem znaku 9.6. posebno je snažna. Može donijeti lijepu priliku, važan susret, emotivno priznanje, obnovu samopouzdanja ili osjećaj da se nešto u Vašem životu napokon širi u pravom smjeru.

Lav

Lavovima Venera u Raku prolazi kroz dvanaesto polje, pa se ljubavne i emocionalne teme odvijaju tiše, skrivenije i dublje nego inače. Ovo nije razdoblje u kojem sve mora biti javno, jasno i vidljivo.

Više ćete osjećati ono što se ne izgovara, ono što ostaje između redaka i ono što je možda dugo bilo potisnuto.

Mogu se vratiti stara sjećanja, neizrečeni osjećaji ili osoba koja je imala važnu ulogu u Vašem emocionalnom životu. Neki Lavovi mogu osjetiti potrebu da se povuku, odmore od društvenih očekivanja i iskreno pogledaju što ih iscrpljuje.

U ljubavi će biti važno razlikovati stvarnu bliskost od veze koja živi samo u mašti. Kvadrat Venere s Neptunom 22.5. posebno traži oprez s idealizacijom i tajnim nadama.

Djevica

Djevicama Venera u Raku aktivira jedanaesto polje, područje prijateljstava, društvenih krugova, planova i ljudi s kojima dijelite slične vrijednosti. Ovo je lijep tranzit za povezivanje, obnovu kontakata i ulazak u krugove u kojima se osjećate prihvaćeno bez pretjeranog objašnjavanja.

Ljubav se može razvijati iz prijateljstva, kroz zajednički projekt, društvenu mrežu ili osobu koju već poznajete iz šireg okruženja. Ako ste u vezi, ovo je vrijeme kada zajednički planovi mogu postati važniji.

Pitanje više nije samo kako funkcionirate u privatnosti, već kamo idete zajedno.

Venera i Jupiter 9.6. mogu Vam donijeti podršku, poziv, lijepo priznanje ili osjećaj da postoje ljudi koji iskreno stoje uz Vas.

Vaga

Vagama Venera u Raku pokreće deseto polje, područje karijere, statusa, ugleda i životnog smjera. Budući da je Venera Vaš vladar, ovaj tranzit za Vas nije samo ljubavna priča.

On otvara pitanje kako se osjećate u ulozi koju pokazujete svijetu. Možete postati vidljiviji, traženiji i privlačniji u poslovnom okruženju, ali i osjetljiviji na to kako Vas drugi doživljavaju.

U ljubavi se može otvoriti tema ravnoteže između privatnog života i ambicija. Ako odnos ne podržava Vaš rast, to će sada biti teže ignorirati. Ako partner vidi Vašu vrijednost i poštuje Vaše ciljeve, odnos može postati stabilniji.

Kvadrat Venere sa Saturnom 29.5. može donijeti test zrelosti, posebno ako su u pitanju obveze, granice ili odnos u kojem jedna strana nosi previše.

Škorpion

Škorpionima Venera u Raku dolazi kao snažna podrška jer se kreće kroz Vaše deveto polje i stvara skladan odnos s Vašim znakom.

Ovo je razdoblje širenja pogleda, emocionalnog oporavka, putovanja, učenja, duhovnih uvida i odnosa koji Vas vraćaju vjeri u budućnost.

Ljubav sada može doći kroz udaljenost, obrazovanje, put, osobu drugačijeg iskustva ili razgovor koji mijenja način na koji gledate na vlastitu prošlost. Ako ste u vezi, možete ponovno pronaći zajednički smisao i osjetiti da odnos ima prostor za rast.

Ako ste slobodni, privlačit će Vas osobe koje imaju dubinu, ali i širinu, netko tko ne bježi od emocija, a ne zatvara Vas u stare obrasce. Konjunkcija Venere i Jupitera 9.6. za Vas može biti vrlo povoljna, osobito za ljubav, putovanja, odluke i širenje osobnih planova.

Strijelac

Strijelcima Venera u Raku aktivira osmo polje, područje intime, povjerenja, zajedničkih resursa, dubokih emocionalnih veza i psiholoških procesa.

Ovo nije lagan, površan ili lepršav tranzit za Vas. Donosi jače osjećaje, potrebu za iskrenošću i suočavanje s onim što u odnosima obično pokušavate zadržati pod kontrolom humorom, distancom ili kretanjem prema nečemu novom.

Može se otvoriti pitanje povjerenja, ljubomore, emocionalne ranjivosti ili financija koje dijelite s drugom osobom. Ako ste u vezi, sada se vidi koliko je odnos spreman podnijeti dublju razinu iskrenosti.

Ako ste slobodni, može Vas privući osoba koja budi snažnu kemiju, ali i otvara stare unutarnje teme. Ovo je razdoblje u kojem ljubav traži više hrabrosti, manje bijega i jasnije granice.

Jarac

Jarcima Venera u Raku ulazi u sedmo polje, izravno područje partnerskih odnosa. Ovo je jedan od najvažnijih ljubavnih tranzita u 2026. za Vaš znak.

Druga osoba postaje ogledalo. Ono što u odnosu funkcionira, sada može postati toplije i povezanije. Ono što je već dulje vrijeme hladno, neizgovoreno ili nejednako, postaje vidljivije.

Venera u opoziciji s Vašim znakom može donijeti važne razgovore, novu osobu, obnovu bliskosti ili odluku o smjeru veze. Bit će važno da ne pristupate odnosu samo kroz odgovornost, dužnost i kontrolu.

Sada se traži emocionalna dostupnost. Kvadrat Venere sa Saturnom može otvoriti ozbiljna pitanja, ali konjunkcija Venere i Jupitera 9.6. može donijeti lijepu priliku za pomirenje, zbližavanje, zaruke, dogovor ili odnos koji ima potencijal za dugotrajniju priču.

Vodenjak

Vodenjacima Venera u Raku prolazi kroz šesto polje, područje svakodnevice, posla, zdravlja, navika i brige o sebi. Na prvi pogled ovo ne mora djelovati kao izrazito romantičan tranzit, ali za Vas može biti vrlo koristan. Pokazuje Vam koliko ljubav ovisi o sitnicama koje se ponavljaju svaki dan.

Ako ste u vezi, važni će biti obzir, pomoć, pažnja, organizacija života i način na koji se odnos pokazuje u praksi. Ako ste slobodni, ljubav se može pojaviti kroz posao, rutinu, svakodnevne obveze ili osobu koja Vam ulazi u život nenametljivo.

Ovo je i dobar trenutak da se zapitate koliko Vaše navike podržavaju Vaš emocionalni mir.

Ljubav ne mora uvijek doći kao veliki događaj. Ponekad se prepozna po tome tko Vam olakša dan.

Ribe

Ribama Venera u Raku donosi jedan od najljepših ljubavnih perioda u ovom dijelu godine. Aktivira Vaše peto polje, područje romantike, kreativnosti, radosti, djece, stvaranja i osobnog izražavanja. Ovo je prirodno skladan tranzit za Vaš znak i može Vam vratiti osjećaj lakoće, inspiracije i emocionalne otvorenosti.

Ako ste u vezi, odnos može postati nježniji, romantičniji i topliji. Ako ste slobodni, ovo je razdoblje u kojem lakše privlačite pažnju, ali i birate prema osjećaju, a ne prema dojmu.

Kreativnost također može procvjetati, posebno ako je povezana s osobnim iskustvom i emocijama koje dugo čekaju izraz.

Venera i Jupiter 9.6. snažno podupiru Vaše peto polje. To može donijeti zaljubljivanje, radost, lijepu vijest, plodniji kreativni period ili osjećaj da se život ponovno otvara kroz nešto što Vas iskreno veseli.

Suzana Dulčić/ATMA

Facebook komentari