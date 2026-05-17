Konačno ljubav kakvu zaslužuju, 3 znaka će do kraja maja pronaći sudbinsku ljubav

Konačno ljubav koja im je bila samo u snovima. Ova 3 znaka do kraja maja osjetiće bliskost i romantiku kakvu nisu osjećali dugo vremena. Nakon perioda razočaranja, čekanja i veza koje nisu donele ono što su tražili, kraj maja bi im mogao doneti potpuno drugačiju ljubavnu energiju.

Astrologija pokazuje da upravo sada postoje prilike za iskrene emocije, nova poznanstva i veze u kojima više neće morati da sumnjaju u sopstvenu vrijednost.

Za neke znakove ovo znači novi početak, a za druge dolazak osobe koja će im pokazati kako izgleda veza bez nesigurnosti i stalnog preispitivanja.

Rak – bliskost kakvu nisu osjećali godinama

Poslednjih meseci, Rakovi su često davali više nego što su dobijali zauzvrat. Mnogi pripadnici ovog znaka osećali su se umorno od veza u kojima su stalno morali da dokazuju koliko im je stalo.

Do kraja maja situacija bi se mogla promijeniti. Imaće razgovore i susrete koji će im doneti osećaj sigurnosti i bliskosti kakav nisu osjećali dugo vremena. Oni koji su slobodni mogli bi da upoznaju nekoga sa kim će odmah osetiti posebnu vezu.

Vaga – ljubav koja će vratiti meru u romantiku

Vaga ulazi u period u kojem će jasnije znati šta žele od ljubavi. Više neće pristajati na veze koje ih iscrpljuju ili im ostavljaju osjećaj nesigurnosti.

Kraj maja mogao bi im doneti osobu koja će im vratiti veru u romantiku i pokazati im da ljubav ne mora biti komplikovana da bi bila stvarna.

Ribe – mnogo toplija i nježnija energija ljubavi

Ribe nose emocije kojih se dugo nisu mogle osloboditi. Međutim, sada je vreme kada će konačno osetiti da se nešto menja. Konačno ljubav iz snova.

Moguće je novo poznanstvo, povratak osobe koja im i dalje nešto znači ili trenutak u kome će shvatiti da više ne moraju da traže ljubav tamo gdje je nema. Kraj maja im donosi mnogo topliju i nježniju energiju, piše Krstarica.

