Konzumacija ove namirnice može ublažiti upalne procese u organizmu i doprinijeti očuvanju zdravlja

Dovoljno je obratiti pažnju na ono što unosimo u organizam i u ishranu uključiti namirnice koje imaju blagotvoran učinak na cjelokupno zdravlje.

Naime, jedna od takvih namirnica je maslinovo ulje, koje se lako uklapa u gotovo svako jelo. Njegova vrijednost leži u bogatom sastavu koji pomaže organizmu da se lakše nosi s upalnim procesima.

Maslinovo ulje sadrži alfa-linolensku kiselinu (ALA), biljni oblik omega-3 masnih kiselina. Ove kiseline u organizmu se djelimično pretvaraju u spojeve koji doprinose smanjenju upalnih reakcija i podržavaju prirodnu ravnotežu u tijelu.

Osim toga, maslinovo ulje obiluje antioksidansima, posebno polifenolima koji pomažu u neutralizaciji štetnih slobodnih radikala i smanjenju oksidativnog stresa. Jedan od značajnih spojeva je oleokantal, poznat po svom snažnom antiupalnom djelovanju.

Također, dodatnu vrijednost ovom ulju daje i vitamin E, koji ima važnu ulogu u zaštiti ćelija i očuvanju zdravlja kože i tkiva.

Uvođenje maslinovog ulja u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan, ali efikasan korak ka boljem zdravlju. Već mala količina, poput jedne do tri kašike dnevno, može doprinijeti osjećaju vitalnosti i dugoročnoj ravnoteži organizma, prenosi Klix.

