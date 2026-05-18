Počinitelj zločina u Kiseljaku i ranjena žena životno ugroženi na KCUS-u…

Pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP-a Srednjobosanskog kantona Travnik, uz pomoć službenika Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, locirali su i uhapsili M.P. (1972.) iz Kiseljaka, osumnjičenog za jutrošnju upotrebu vatrenog oružja u naselju Jehovac.

Nakon hapšenja osumnjičeni je prebačen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Policijskoj stanici Kiseljak događaj je prijavljen jutros u 7.55 sati putem telefona od strane nepoznate osobe, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijski službenici koji su potvrdili navode prijave.

Prema informacijama MUP-a SBK-a, M.P. je vatreno oružje upotrijebio prema dvjema članicama uže porodice. Tom prilikom smrtno je stradala L.R. (1947.) iz Kiseljaka, dok je V.P. (1971.) zadobila teške tjelesne povrede i prevezena je na liječenje u KCUS Sarajevo.

Pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik, službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a SBK-a provode uviđajne radnje i druge mjere prvog zahvata s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

Iz MUP-a SBK-a naveli su kako će javnost biti pravovremeno informisana o svim daljnjim aktivnostima koje poduzimaju policijske agencije i partnerske institucije u vezi s ovim slučaje, piše Fena.

