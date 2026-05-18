Danas je dan koji mijenja sve: Ulazak Marsa u Bika donosi velike promjene za 4 znaka

Za razliku od naglih i impulsivnih poteza, ovaj period favorizuje strpljenje, upornost i mudro ulaganje energije.

Astrolozi smatraju da će četiri horoskopska znaka posebno osjetiti nalet sreće, motivacije i novih mogućnosti.

1. Lav

Lavovima ovaj tranzit donosi snažan poslovni zamah i priliku da konačno pokažu koliko vrijede. Njihova harizma, samopouzdanje i prirodna sposobnost vođstva sada dolaze još više do izražaja, pa će mnogi Lavovi privlačiti pažnju nadređenih, poslovnih partnera i ljudi koji mogu pomoći njihovom napretku. Mogući su novi poslovni projekti, unapređenje ili prilika za veću zaradu.

Mars u Biku Lavovima donosi i veću izdržljivost, zbog čega će imati dovoljno energije da istraju čak i kada stvari budu išle sporije nego što žele. U ljubavi će pokazivati više zaštitničke energije prema partneru, ali i snažnu potrebu za stabilnošću i odanošću. Slobodni Lavovi mogli bi upoznati osobu koja djeluje ozbiljno, zrelo i spremno za dugoročan odnos.

2. Strijelac

Za Strijelčeve ovaj period predstavlja vrijeme sazrijevanja i donošenja važnih odluka koje mogu dugoročno promijeniti njihov život. Mars u Biku usmjerava ih prema disciplini, organizaciji i stvaranju zdravijih navika. Mnogi Strijelčevi mogli bi konačno prekinuti s ponašanjima koja ih iscrpljuju i početi ozbiljnije razmišljati o svojoj budućnosti.

Na poslovnom planu očekuje ih stabilizacija, a trud koji su ulagali prethodnih mjeseci mogao bi početi donositi konkretne rezultate. Ovo je period kada će se više cijeniti njihova odgovornost i sposobnost da ostanu smireni pod pritiskom. U emotivnom životu Strijelčevi će biti oprezniji nego inače i tražit će odnos koji im pruža sigurnost, povjerenje i osjećaj mira.

3. Ribe

Ribe će tokom ovog tranzita posebno osjetiti snagu emocija, intuicije i povezanosti s ljudima koji ih okružuju. Njihova sposobnost da razumiju tuđe potrebe sada postaje još izraženija, pa bi mnoge Ribe mogle igrati važnu ulogu u životima porodice, partnera ili prijatelja. Upravo kroz nesebičnost i podršku drugima privlačit će pozitivnu energiju i osjećaj unutrašnjeg ispunjenja.

Na ljubavnom planu moguće su dublje emotivne veze, iskreni razgovori i jačanje povjerenja. Slobodne Ribe mogle bi upoznati osobu koja će ih privući toplinom, nježnošću i osjećajem sigurnosti. Finansijska situacija također može postati stabilnija, posebno ako budu vjerovale svojoj intuiciji prilikom donošenja važnih odluka.

4. Vodolija

Vodolijama Mars u Biku donosi fokus na porodicu, dom i emotivnu sigurnost. Iako su često okrenute slobodi i nezavisnosti, sada će osjećati veću potrebu za bliskošću i stvaranjem stabilnog okruženja. Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi više vremena provoditi s porodicom ili pomagati voljenim osobama u važnim životnim situacijama.

Ovaj period može donijeti i važne odluke vezane za dom, preseljenje, renoviranje ili rješavanje porodičnih odnosa. Na poslovnom planu Vodolije će uspjeti zahvaljujući strpljenju i upornosti, a ne naglim potezima. Emotivno će biti toplije i otvorenije nego inače, a upravo kroz podršku drugima privlačit će osjećaj sreće, stabilnosti i unutrašnjeg mira, prenosi Novi.

