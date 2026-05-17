Nevjerovatnu šansu za sreću i prosperitet imaju 3 kineska znaka od 18. do 24. maja, vrlo lako mogu da je iskoriste

Tri kineska horoskopska znaka imaće veoma pozitivnu energiju od 18. do 24. maja 2026. Imaće nevjerovatnu šansu za sreću i prosperitet, ali ove nedelje morate sami da stvorite svoju sreću.

Obično sreća i prosperitet lako stižu na Dan uspjeha ili nagrade, ali toga nema do sljedeće nedjelje. Umjesto toga, u ponedeljak imate slobodan dan da završite projekte ili situacije i napravite prostor za početak novih stvari. Želite da budete selektivni gde ćete usmeriti svoju pažnju. Zatim, u utorak, pravite prvi korak ka cilju po vašem izboru, a u nedjelju počinjete da se udvostručujete na poslu.

Ali u sredu stiže naporan rad, gde shvatate šta treba da uradite. Ovo je vaša šansa da stvorite srećan ishod jer je prosperitet na drugoj strani. Život se zagreva u četvrtak, da biste bili veoma zauzeti. Ovde, ako se zaista fokusirate, znaćete u kom pravcu želite da vaš život ide.

U petak i subotu, energija se smiruje i više tražite odmor i opuštanje nego naporan rad. Ovo je dan za uživanje u svemu što ste negovali tokom nedjelje.

1. Koza – unesite samo najbolje u svoj život

Prospejte malo čiste vode na stepenice koje koristite za ulazak ili izlazak iz kuće. Želite da odvratite svaku negativnu energiju koja je često povezana sa stagnacijom. Ove nedjelje ste fokusirani na to da u svoj život unesete samo najbolje, pa je idealno raditi stvari koje vas podsećaju na to kako sreća funkcioniše.

Imat ćete nevjerovatnu šansu za sreću i prosperitet, jer privlačite prosperitet izbjegavajući probleme i čuvajući svoje vreme. Vaša sreća se najbolje stvara u ponedeljak, 18. maja, na Dan zatvorenog vodenog zmaja. Zbog elementa vode, dostupna vam je intuitivna energija.

Sada želite da verujete svojim instinktima jer će vas oni voditi ka prilikama, ali će vam takođe pomoći da znate koje probleme treba izbegavati. U sredu izaberite aktivnosti koje štite vašu energiju i uklanjaju prepreke vašoj produktivnosti. Vikend izgleda idealno za uživanje u vremenu sa porodicom ili samo za opuštanje i rad onoga što želite za sebe.

2. Majmun – pozovite pozitivnu energiju

Rasčistite svoj ulazni prag i uklonite nered koji se često nakuplja na ulazu ili u sobama u kojima najbolje radite. Želite da pozovete pozitivnu energiju u svoj dom i radni prostor. Održavajte svoj prostor što čistijim i organizovanijim kako biste se podsetili da je strategija vredna i da je pripremljenost neophodna.

Vaš najsrećniji dan u nedelji je petak, 22. maj, Vatreni majmun, Dan ravnoteže. Ovaj dan je savršen za putovanja ili za poslovne aktivnosti. Nastavljajući do ove nedelje, otkrivate da prosperitet dolazi od pokretanja projekata ili razvoja ideja koje vam padnu na pamet.

Ne morate se fokusirati ni na jednu određenu stvar, već je cilj da iskoristite prilike koje vam se čine pravim. Međutim, ove nedelje, u četvrtak, možete dobiti povraćaj novca koji ste pozajmili prijatelju. Ili biste mogli dobiti ček za povraćaj novca poštom.

3. Pijetao – novac stiže samo sa planom

Možete započeti nedjelju tako što ćete staviti lovorov list u novčanik i razmišljati o svem novcu koji želite da uđe u vaš život u budućnosti. Novac stiže sa planom igre, zato ne dozvolite da vas odugovlačenje spreči da uskoro živite svoj najbolji život.

Vaš najsrećniji dan u nedelji je subota, 23. maj, Vatreni petao, Stabilan dan. Pronalazite svoju šansu da stvorite prosperitet u svom životu praveći planove i strateški osmišljavajući ostatak meseca kako biste poboljšali svoje šanse za uspjeh.

Imate zaista oštar um. Želite da budete sigurni da ne podstičete nikakve negativne misli, zato izbjegavajte samogovor koji govori da ne možete postići ono što ste naumili. Da biste simbolizovali jasnoću, stavite činiju soli u svaku sobu u kojoj provodite puno vremena.

Imaćete nevjerovatnu šansu za sreću i prosperitet. Ova nedjelja je savršeno vrijeme da potpišete sporazume ili razgovarate o budućnosti sa potencijalnim partnerom. Čak i ako se ove nedjelje ne obogatite, imaćete jasniju ideju gdje da usmjerite svoju energiju, piše krstarica.

