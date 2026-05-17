Ovi znakovi do kraja proljeća više neće biti isti

Proljeće je razdoblje promjena, novih početaka i emocija koje se bude nakon duge i teške zime. Dok će nekima sljedeći tjedni proći mirno i bez većih iznenađenja, određeni horoskopski znakovi mogli bi do kraja proljeća doživjeti promjene koje će ih potpuno promijeniti iznutra.

Astrologija pokazuje da upravo sada ulaze u razdoblje u kojem će jasnije vidjeti što žele, ali i što više ne žele u svom životu.

Blizanci

Blizanci će do kraja proljeća osjetiti veliku potrebu za promjenom. Mnogi pripadnici ovog znaka počet će drugačije gledati na odnose, prijateljstva i odluke koje su dosad odgađali. Pred njima su susreti i razgovori koji bi mogli promijeniti njihov pogled na budućnost. Više neće imati strpljenja za ljude i situacije koje ih iscrpljuju.

Vaga

Vage ulaze u razdoblje emocionalnog sazrijevanja. Nakon mjeseci preispitivanja i pokušaja da svima udovolje, do kraja proljeća mogle bi napokon početi birati sebe. Mnogi pripadnici ovog znaka osjetit će olakšanje jer će se udaljiti od odnosa i situacija koje im više ne donose mir.

Ribe

Ribe će do kraja proljeća prolaziti kroz snažne unutarnje promjene. Emocije koje su dugo potiskivale sada dolaze na površinu i tjeraju ih da iskreno pogledaju vlastite potrebe. Pred njima je razdoblje u kojem bi mogle postati sigurnije u sebe i prestati tražiti potvrdu od ljudi koji ih ne razumiju, piše index.

