Dron pogodio luksuzni neboder u Moskvi…

Ukrajinske snage izvele su tokom noći napad dronovima na Moskvu, pri čemu je pogođen stambeni kompleks u ruskoj prijestolnici, objavili su ruski Telegram kanali.

Snimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju dron koji nisko leti prema Moskvi neposredno prije 1 sat po lokalnom vremenu. Stanovnici su ubrzo nakon toga prijavili snažne eksplozije u gradu.

Fotografije pokazuju oštećenja na gornjim spratovima nebodera. Navodno je riječ o Mosfilm Toweru, luksuznom kompleksu zapadno od centra grada. Na ulici ispod nebodera vide se krhotine. Na teren su izašle hitne službe.

Napad se dogodio oko 7 kilometara zapadno od Crvenog trga i oko 3 kilometra od zgrade ruskog ministarstva odbrane. Mosfilm Tower nalazi se u elitnom dijelu grada, u blizini ambasada i diplomatskih rezidencija.

Rusija je i ranije prijavljivala napade dronovima na Moskvu, ali glavni grad ima snažnu protuzračnu odbranu. Uprkos sve učestalijim ukrajinskim napadima posljednjih mjeseci, rijetko je dolazilo do oštećenja civilne infrastrukture u samom gradu.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je napad na društvenim mrežama, ustvrdivši da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska zasad se nije oglasila o navodnom napadu, a razmjeri štete još nisu potpuno jasni. Sobjanin je kasnije objavio da je ruska protuzračna odbrana srušila još dva drona koja su letjela prema Moskvi.

Ukrajina redovno izvodi napade dronovima na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji. Napad na Moskvu dogodio se svega nekoliko dana prije vojne parade povodom Dana pobjede, koja će se 9. maja održati na Crvenom trgu, prenosi Index.

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je prošle sedmice da na ovogodišnjoj paradi neće biti prikazana vojna oprema, što je značajna promjena u odnosu na ranije godine kada je vojna tehnika bila u centru događaja.

Proslava naglašava ulogu Sovjetskog Saveza u pobjedi u Drugom svjetskom ratu, a Kremlj taj događaj koristi za demonstraciju vojne moći i učvršćivanje službenog narativa o ratu u Ukrajini, pišu Vijesti.

