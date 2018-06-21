Veliki horoskop za maj: Nekima dolazi sreća, drugima važna životna lekcija…

Maj donosi stabilizaciju nakon turbulentnijeg početka godine. Energija ovog mjeseca usmjerena je na konkretne odluke, osobni razvoj i jačanje odnosa. Mnogi će osjetiti potrebu za promjenama, ali i za sigurnošću. Evo što očekuje svaki horoskopski znak.

Ovan

Posao: Svibanj vam donosi priliku za napredak, ali samo ako kontrolirate svoju impulzivnost. Mogući su sukobi s kolegama, stoga birajte riječi pažljivo.

Ljubav: Strast je naglašena, ali i nesporazumi. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu krajem mjeseca.

Zdravlje: Višak energije treba usmjeriti u fizičku aktivnost. Pazite na iscrpljenost.

Bik

Posao: Vaš mjesec donosi stabilnost i priliku za financijski rast. Moguće su nove ponude ili povišica.

Ljubav: Emocije su dublje nego inače. Zauzeti Bikovi učvršćuju odnos, slobodni privlače ozbiljne partnere.

Zdravlje: Dobro se osjećate, ali pazite na prehranu i pretjerivanje.

Blizanci

Posao: Komunikacija je ključ uspjeha. Novi kontakti mogu otvoriti vrata zanimljivim projektima.

Ljubav: Flert i društveni život su naglašeni. Moguće su kratke, ali uzbudljive romanse.

Zdravlje: Pazite na stres i nervozu, potreban vam je odmor.

Rak

Posao: Emocije vam mogu ometati fokus. Držite se provjerenih metoda i ne donosite nagle odluke.

Ljubav: Intenzivni osjećaji, ali i osjetljivost. Potrebna vam je sigurnost i razumijevanje.

Zdravlje: Pazite na probavu i stres.

Lav

Posao: Svibanj vam donosi priliku da zablistate. Moguće je priznanje ili napredovanje.

Ljubav: Romantika i strast su u porastu. Privlačite pažnju gdje god se pojavite.

Zdravlje: Energija je dobra, ali ne pretjerujte.

Djevica

Posao: Organiziranost vam donosi rezultate. Mogući su dodatni zadaci, ali i priznanja.

Ljubav: Stabilnost je ključ. Manje kritike, više razumijevanja donijet će mir.

Zdravlje: Pazite na umor i živčani sustav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vaga

Posao: Suradnja s drugima donosi uspjeh. Izbjegavajte konflikte.

Ljubav: Harmonija je moguća, ali samo uz kompromis. Slobodne Vage privlače zanimljive osobe.

Zdravlje: Potreban vam je balans između aktivnosti i odmora.

Škorpion

Posao: Intenzivan mjesec pun izazova. Važno je ostati smiren i fokusiran.

Ljubav: Strasti su jake, ali i ljubomora. Radite na povjerenju.

Zdravlje: Izbacite stres kroz fizičku aktivnost.

Strijelac

Posao: Novi planovi i ideje donose uzbuđenje. Moguće su prilike za putovanja ili edukaciju.

Ljubav: Sloboda vam je važna, ali netko bi vas mogao iznenaditi.

Zdravlje: Dobro se osjećate, ali pazite na ozljede.

Jarac

Posao: Fokus na dugoročne ciljeve donosi rezultate. Moguće su važne odluke.

Ljubav: Odnosi zahtijevaju ozbiljan pristup. Vrijeme je za razgovor o budućnosti.

Zdravlje: Pazite na kosti i zglobove.

Vodenjak

Posao: Kreativne ideje donose uspjeh, ali potrebna je bolja organizacija.

Ljubav: Neovisnost je naglašena, što može stvarati napetosti u vezi.

Zdravlje: Pazite na živce i stres.

Ribe

Posao: Intuicija vam pomaže u donošenju odluka. Kreativni poslovi su naglašeni.

Ljubav: Romantika i emocije su u fokusu. Moguće su lijepe ljubavne priče.

Zdravlje: Potreban vam je odmor i mir, piše index.

Facebook komentari