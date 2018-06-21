Kos: Crna Gora će se prva pridružiti EU, a zatim Albanija…

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da će EU u narednom periodu dobiti nove članice. Kako je istakla, prva u redu je Crna Gora, a potom i Albanija.

“Sada je sasvim realno da će se Evropska unija proširiti u narednim godinama. Ipak, u mnogim dijelovima zapadnog Balkana i dalje postoji skepticizam u pogledu toga da li je članstvo u EU moguće. Nadam se da će pozitivan primjer Crne Gore i Albanije, koje su sljedeće u redu, inspirisati ostale zemlje regiona da krenu istim putem” rekla je Kos na konferenciji u Frajburgu, prenosi RTCG.

Sporazumi o pristupanju novih zemalja u Evropsku uniju sadržat će novu odredbu koja će omogućiti Evropskoj komisiji da primjenjuje sankcije u slučaju nepoštovanja pravila i “vrijednosti” Unije, dodala je evropska komesarka.

“Sporazum o pristupanju Crne Gore bit će prvi koji će uključivati posebne zaštitne mehanizme, izvučene iz iskustva sa Mađarskom”, dodala je ona.

Kos vjeruje da unutar Unije neće nastajati “trojanski konji”.

“Da ste me o tome pitali prije pet ili deset godina, rekla bih da je to apsurd. Ali sada shvatamo da moramo da budemo u stanju da se zaštitimo”, dodala je evropska komesarka, piše Fena.

