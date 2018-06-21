Ljudi rođeni u tri znaka brzo gube interes za nove partnere

U odnosima često primjećujemo da se početno uzbuđenje kod nekih ljudi brzo rasplamsa, ali i jednako brzo nestane. Dok neki traže stabilnost i dugoročne veze, drugi se najbolje osjećaju u fazi upoznavanja i početne kemije. Kada stvari postanu ozbiljnije, interes može početi slabjeti. Takvo ponašanje često je povezano s potrebom za slobodom, promjenom ili stalnim novim podražajima. Prema astrologiji, takvi obrasci češće se javljaju kod ljudi rođenih u ova tri znaka.

Blizanci

Blizanci vole komunikaciju, flert i uzbuđenje koje dolazi s upoznavanjem nove osobe. U početku su šarmantni, znatiželjni i puni energije, što ih čini iznimno privlačnima. No, čim razgovori postanu predvidivi ili se dinamika uspori, njihov interes počinje slabjeti. Potrebna im je stalna mentalna stimulacija kako bi ostali uključeni. Ako to izostane, brzo se okreću nečemu novom.

Strijelac

Strijelci cijene slobodu iznad svega i teško podnose osjećaj ograničenosti. U početku odnosa djeluju otvoreno, spontano i puni entuzijazma. Međutim, kako odnos postaje ozbiljniji, mogu osjetiti potrebu za distancom. Rutina i očekivanja često im brzo dosade. Zbog toga se povlače ili gube interes kada osjete da gube svoju neovisnost.

Vodenjak

Vodenjaci su poznati po svojoj nepredvidivosti i potrebi za osobnim prostorom. Privlače ih zanimljive i nekonvencionalne osobe koje ih mogu intelektualno potaknuti. Ipak, emocionalna bliskost ponekad im predstavlja izazov. Kada odnos zahtijeva više dubine i dosljednosti, mogu se početi udaljavati. Njihov interes najčešće slabi kada osjete da gube svoju individualnost, piše index.

