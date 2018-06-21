Ovi se karcinomi najčešće otkrivaju prekasno

Rak se često povezuje s očiglednim znacima upozorenja, ali mnogi oblici bolesti napreduju gotovo nezapaženo dugo vremena. Odsustvo ranih simptoma može biti jedan od ključnih razloga za kasnu dijagnozu i lošu prognozu.

U nastavku ističemo vrste raka koje ljekari najčešće otkrivaju prekasno, te razloge zašto ostaju zanemarene.

Rak gušterače: Gotovo bez znakova upozorenja

Rak gušterače smatra se jednim od najtiših karcinoma. Prema klinici Mayo, obično ne izaziva simptome u ranim fazama. Kada se pojave, često su vrlo opći: bol u gornjem dijelu trbuha, gubitak apetita ili nenamjerni gubitak težine. WebMD navodi da se većina slučajeva otkrije tek kada je bolest već uznapredovala, što značajno ograničava mogućnosti liječenja.

Rak jajnika: Zavaravajući probavni simptomi

Rak jajnika se često manifestuje blagim simptomima koje je lako previdjeti. Verywell Health navodi nadutost, brz osjećaj sitosti i nelagodu u trbuhu kao najčešće rane znakove. Prema Johns Hopkins Medicine, žene često pripisuju ove simptome probavnim problemima ili hormonskim promjenama, što može odgoditi dijagnozu.

Rak pluća: Čak i bez kašlja

Iako je rak pluća često povezan s hroničnim kašljem, u ranim fazama može biti asimptomatski. Prema WebMD-u, neki pacijenti osjećaju simptome tek kada se bolest proširi. Healthy ističe da rani simptomi, ako ih ima, mogu uključivati ​​blagi umor ili otežano disanje, što većina ljudi ne povezuje s ozbiljnom bolešću.

Rak jetre: Neprimjetna progresija

Rak jetre je još jedna bolest koja često ostaje neotkrivena dugo vremena. Klinika Mayo navodi da su rani simptomi obično odsutni, ali se kasnije pojavljuju umor, gubitak težine i bol u gornjem dijelu trbuha. Kako izvještava The Health, ovi simptomi su nespecifični i pacijenti ih često previde ili pripisuju drugim zdravstvenim problemima.

Rak bubrega: Često slučajno otkriće

Rak bubrega se često otkriva slučajno, na primjer tokom slikovnih testova za druge probleme. Verywell Health ističe da se klasični znakovi, poput krvi u urinu, bolova u donjem dijelu leđa ili kvržice, obično pojavljuju tek u uznapredovalim fazama. Johns Hopkins Medicine dodaje da nedostatak ranih simptoma znači da rutinski pregledi u općoj populaciji nisu standardna praksa.

Zašto se neki karcinomi otkrivaju prekasno?

Glavni razlozi su prilično jasni: rane faze su asimptomatske, simptomi su nespecifični i oponašaju bezopasna stanja, za neke vrste raka ne postoje efikasni programi skrininga.

Upravo ta kombinacija dovodi do toga da pacijenti traže pomoć tek kada je bolest već uznapredovala.

Facebook komentari