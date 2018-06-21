Učestali grčevi u nogama mogu ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem

Jedan od mogućih uzroka učestalih grčeva, posebno noću, može biti dijabetička neuropatija. Ovo je stanje koje nastaje kada visoka razina šećera u krvi ošteti periferni živčani sistem. Osobe s dijabetesom tipa 1 ili tipa 2, uslijed dugotrajne hiperglikemije, suočavaju se s oštećenjem živaca i krvnih žila koje opskrbljuju noge.

Kada živčana vlakna koja kontroliraju mišiće počnu gubiti svoju funkciju, može doći do bolnih i nevoljnih kontrakcija mišića, najčešće u nogama. Ovi grčevi obično se javljaju noću i mogu značajno ometati san te otežati svakodnevne aktivnosti.

Pojava neuobičajenih grčeva može biti jedan od prvih znakova da razina šećera u krvi nije pod kontrolom, a što je još važnije, može ukazivati na to da osoba možda nije ni svjesna da ima dijabetes. Zbog toga je važno ne ignorirati ove simptome, jer pravovremeno prepoznavanje problema može spriječiti daljnje oštećenje živaca i značajno poboljšati kvalitetu života.

Ako primijetite da se grčevi u nogama javljaju učestalo, bez vidljivog razloga i posebno noću, preporučuje se konzultirati se s liječnikom. Rana dijagnoza i odgovarajuće liječenje mogu pomoći u usporavanju napredovanja dijabetičke neuropatije i smanjiti nelagodu koju uzrokuju grčevi, prenosi Klix.

