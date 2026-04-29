Najljepši i najbolji mjesec maj za ova 4 znaka, planetarna sreća donosi im obilje novca i ljubavi

Četiri horoskopska znaka privlače veliko obilje i sreću sve do kraja maja 2026. Jupiter je u Raku, Uran je u Blizancima, a Merkur, planeta komunikacije, biće u Biku do sredine mjeseca. Ovi planetarni aspekti napraviće da maj bude najljepši i najbolji mjesec za njih.

Merkur je uzvišeni kada je u znaku Bika, tako da se pozitivno razmišljanje podržava i podstiče. Uran donosi malo dodatne sreće u komunikaciju kada je u Blizancima, što olakšava razgovore sa drugima. Jupiter je u svojoj uzvišenosti u Raku, podstičući sreću na mnogo načina, posebno u oblastima doma i porodice.

Postoje mjeseci koji su bolji za neke znake od drugih, ali na kraju dođete na red sa planetarnom srećom! Hajde da pogledamo kome je ovo najljepši i najbolji mjesec i ko ima najveći udeo sreće i obilja tokom maja.

1. Rak – veliku sreću imaćete u maju

Ovog mjeseca imate veliku sreću i kao rezultat toga privlačite obilje u svoj lični život. Pun Mjesec 1. maja pada u Škorpiju, odnosno vašu petu kuću ljubavi. Ovo može biti odlično vreme za upoznavanje novih prijatelja i romantičnih partnera ili provođenje vremena sa nekim posebnim.

Nakon toga slijedi Mlad Mjesec u Biku 16. maja, koji podržava vaše Sunce u vašoj jedanaestoj kući. Očekujte da ćete provesti prijatno vrijeme sa prijateljima ili umrežavanjem, što može doneti koristi na mnogim nivoima.

Jupiter, planeta sreće i dobitka, ostaće u vašem horoskopskom znaku do 30. juna. Jupiter tranzitira kroz vaš znak samo jednom u 12 godina, tako da je važno da to maksimalno iskoristite i ojačate svoju sigurnost dok tranzitira kroz vašu prvu kuću.

Sunce i Merkur tranzitiraju kroz Bika ili vašu jedanaestu kuću, koja vlada nadama, prijateljima i željama, i možete očekivati da ćete više komunicirati i više se umrežati što može biti pozitivno na neočekivane načine.

18. maja, Mars napušta Ovna i prelazi u Bika i tranzitiraće i kroz vašu jedanaestu kuću društvenih mreža. Bik je daleko kompatibilniji znak za vas od Ovna, jer se harmonizuje sa vašim Suncem i svim drugim planetama Raka koje možda imate.

Takođe, 18. maja, Venera napušta Blizance ili vašu dvanaestu kuću završetaka dok ulazi u Raka ili vašu prvu kuću. Ovo stavlja dve najkorisnije planete u vašu prvu kuću, koja vlada vama lično! Kada Venera uđe u vaš znak na jedan mjesec svake godine, to može predstavljati najbolje doba godine.

Nije često da se ovo dešava sa Jupiterom i Venerom koji tranzitiraju kroz Raka. Kada Venera uđe u vaš znak, trebalo bi da izgledate i osjećate se najbolje što možete. Venera u konjunkciji sa Jupiterom vam pomaže da privučete druge k sebi kroz estetiku i poboljšate svoj izgled. Maj je najljepši i najbolji mesec za vas jer se ovo neće ponoviti u narednih 24 godine!

2. Blizanci – savršen mjesec za nove poslove i projekte

Pun Mjesec u Škorpiji pada u vašu šestu kuću posla i zdravlja 1. maja. Možete započeti novi zdravstveni režim ili nešto može biti završeno u vezi sa poslom ili radnim projektom.

Mlad Mesec pada u Bika ili vašu dvanaestu kuću završetaka, koja vlada podsvešću. Sada je vreme da se udubite i oslobodite bilo kakve negativne energije ili loših navika koje želite da prekinete. Ovo čini maj odličnim mjesecom za Blizance, posebno u pogledu finansijskog obilja.

Srećni Jupiter tranzitira kroz vašu drugu kuću novca ovog meseca, pomažući vam da privučete obilje i sreću kroz finansije. Kada Jupiter tranzitira kroz ovu ekonomsku kuću, vidite povećanje novca i resursa. Od 1. do 18. maja, Venera je takođe u Blizancima, postavljajući obe najpovoljnije planete u vašu drugu kuću prihoda i novca. Ovo je najbolje doba godine da vidite povećanje svog bogatstva, dobijete povišicu plate ili uživate u drugim finansijskim dobicima.

21. Sunce ulazi u vaš znak, označavajući početak vašeg rođendanskog perioda. Dakle, srećan rođendan, Blizanci. Kada Sunce tranzitira kroz vaš znak, osećate se energično i više kao vi. Ovo je generalno prijatno doba godine za vas, zato uživajte u njemu.

Mars, Saturn i Neptun su ovog meseca u Ovnu, tranzitiraju kroz vašu jedanaestu kuću prijatelja, nada i želja. Očekujte da ćete provoditi više vremena sa drugima, umrežavajući se, komunicirajući sa javnošću ili u svom društvenom životu. Ovan je veoma kompatibilan znak za vas i može biti veoma srećan. U nekom trenutku, u zavisnosti od stepena vašeg Sunca, Saturn će biti u harmoniji sa vašim Suncem. Kraj mjeseca donosi period stabilnosti; uradite stvari da biste stvorili sigurnost za svoju budućnost.

3. Djevica – Jupiter je uz vas

U pokretu ste i kroz putovanja, odmore i vreme sa porodicom privlačite i doživljavate sreću. Pun Mjesec pada u vašu treću kuću ili Škorpiju 1. maja. Ovo je vaša kuća ideja, kratkih putovanja i uže porodice. Nakon toga slijedi Mlad Mjesec u Biku ili vašoj devetoj kući. Možda planirate da nastavite svoje obrazovanje ili da krenete na putovanje.

Tokom prve polovine mjeseca, i Sunce i Merkur su u Biku, znaci koji su veoma kompatibilni sa vama i tranzitiraju kroz vašu devetu kuću. Iako se deveta kuća često zanemaruje, ona vlada putovanjima, obrazovanjem, vašim pogledom na svijet i načinom na koji gledate na stvari. Očekujte da budete radoznaliji i da imate želju da učite nove stvari, što može uključivati putovanje ili kratko putovanje.

Sunce ulazi u Blizance 21., a Merkur ulazi u Blizance 17. Ove dve planete se kreću u vašu desetu kuću karijere i gde god Sunce sija, ono stavlja reflektor na nešto. U ovom slučaju, to je vaša karijera. Očekujte da ćete se više istaći na poslu i voditi mnogo razgovora o svojoj karijeri.

Jupiter, planeta dobitka, tranzitira kroz vašu jedanaestu kuću, a Jupiter u Raku je kompatibilan i blagotvorno pozicioniran za vas. Ova planeta vlada prijateljima, grupama i kolektivom, i imate velike šanse da ostvarite ono čemu se nadate sa Jupiterom u ovoj kući. 19. maja, Venera se pridružuje Jupiteru u Raku, postavljajući dvije najpovoljnije planete u vašu 11. kuću nada i želja. Ovo je takođe kada biste mogli da doživite sreću kroz prijatelje ili grupe.

4. Ribe – najpozitivniji mjesec u godini po pitanju ljubavi, prijatelja i djece

Maj je najljepši i najbolji mjesec za vas, posebno kada je u pitanju ljubav, prijatelji i deca, ako ih imate ili želite. Jupiter tranzitira kroz vašu petu kuću, koja vlada svim gore navedenim, a 19. maja Venera napušta vašu četvrtu kuću doma/porodice i prelazi u vašu petu kuću, gde će ostati do 12. juna. Ovo se ne dešava često i neće se ponoviti najmanje 24 godine!

Ako imate partnera, ovo može biti izuzetno vreme za izgradnju vaše veze i možete očekivati da ćete se više družiti i izlaziti. Ako nemate partnera, sada je vreme da ga pronađete. Ako želite djecu, ovo može biti srećan mjesec. Peta kuća takođe vlada spekulacijama, ali to ne znači da treba preterivati u kazinu.

Sunce je u Biku do 21., a Merkur je u istom znaku od 3. do 17. u mesecu. Bik je opušten i veoma kompatibilan znak za vas i ovog mjeseca će tranzitirati kroz vašu treću kuću, što komunikaciju i kratka putovanja čini veoma važnim.

Pun Mjesec ovog mjeseca pada 1. u Škorpiji, što stvara prelep trigon sa vašim Suncem. Ovo je idealno vrijeme za putovanje ili dalje obrazovanje. Ovo ne mora biti formalna komunikacija; može biti nešto jednostavno poput čitanja knjige koja vas zanima, ali će stimulisati vaš um i radoznalost o svetu, kao i Merkur u istoj kući.

Mlad Mjesec pada u Biku sredinom mjeseca, stavljajući fokus na komunikaciju. Možete krenuti na kratko putovanje u ovo vrijeme ili provesti kvalitetno vrijeme sa najbližom porodicom, što će ovo učiniti jednim od najsrećnijih i najpozitivnijih mjeseci u godini, piše Krstarica.

