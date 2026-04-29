Rusija: Spriječen državni udar u Maliju

Vođa malijske vojne hunte sastao se u utorak s ruskim ambasadorom u Bamaku, saopćile su vlasti.

To je njegovo prvo javno pojavljivanje otkako je zapadnoafrička država tokom vikenda bila meta velikog, koordiniranog napada militanata i separatista.

Rusija, ključni saveznik hunte, taj napad je nazvala pokušajem državnog udara.

Ured vojnog lidera Assimija Goite objavio je fotografije na kojima se vidi njegov sastanak s ruskom delegacijom koju je predvodio ambasador Igor Gromiko, u objektu koji izgleda kao predsjednička palata u glavnom gradu Bamaku.

U međuvremenu, američka ambasada u Maliju izdala je sigurnosno upozorenje, navodeći „moguća kretanja terorista unutar Bamaka“.

Hunta koja je na vlasti od vojnog puča 2020. godine u subotu se suočila s velikim napadom nakon što su militanti povezani s Al-Kaidom i separatistička grupa Front oslobođenja Azavada izveli koordinirane napade na najmanje četiri grada u regiji koja se smatra jednim od globalnih žarišta smrtnosti povezanih s terorizmom.

Gotovo istovremeni napadi pogodili su međunarodni aerodrom u Bamaku, obližnji grad Kati te više gradova na sjeveru i u središtu zemlje, uključujući Kidal i Sevare.

Separatistička grupa Front oslobođenja Azavada saopćila je da su njeni borci na kraju zauzeli Kidal, nakon što su se malijske i ruske snage povukle. U napadima je poginuo i malijski ministar odbrane, general Sadio Camara.

Tri dana kasnije još uvijek nije jasno ko kontroliše područja koja su bila napadnuta niti koliki je broj žrtava. U Bamaku vlada napetost, a dio stanovništva izrazio je zabrinutost za vlastitu sigurnost.

Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da su ruske snage, tzv. Afrički korpus koji pruža podršku malijskoj hunti, zajedno s malijskim sigurnosnim snagama spriječile državni udar. U saopćenju se navodi da je oko 12.000 napadača učestvovalo u ofanzivi koristeći sofisticirano naoružanje.

Rusi tvrde da je povlačenje iz Kidala bila odluka malijske vlade te da su njihove jedinice stacionirane u tom sjevernom gradu „vodile borbe više od 24 sata u potpunom okruženju protiv znatno nadmoćnijih neprijateljskih snaga i odbile četiri velika napada na svoje glavne položaje i vanjske odbrambene linije“, pišu Vijesti.

