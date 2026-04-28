Planete rade samo za njih: Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

Ovnovima početak mjeseca donosi nervozu i želju da odmah nešto urade s novcem, ali prava prilika stiže tek kad Merkur uđe u Bika i malo ih „spusti“. Oko sredine maja, uz mlad Mjesec, može da se pojavi konkretna šansa za zaradu – novi posao, dodatni prihod ili pametna investicija. Ključ je da ne srljaju.

Bikovima maj donosi iznenađenja. Bukvalno pare mogu da dođu niotkuda – kroz ponudu, neki posao ili priliku koju nisu ni planirali. Merkur i Uran prave takvu kombinaciju da se stvari dešavaju brzo, pa će morati da presjeku u trenutku, bez mnogo razmišljanja.

Blizanci su najveći dobitnici. Ulaze u period kada im Venera i Jupiter rade za novčanik – lakše dolaze do para, otvaraju se nove mogućnosti i nekako sve ide u njihovu korist. Posebno kraj mjeseca može da donese konkretan dobitak ili ozbiljan pomak.

Ukratko – Ovnovi treba da uspore, Bikovi da budu spremni na iznenađenja, a Blizanci da iskoriste talas jer im se retko ovako poklopi, piše naj žena.

