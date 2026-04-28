Za 3 dana život će vam se okrenuti za 180 stepeni: Ova tri znaka ulaze u za njih nikad sretniji maj

Astrološka tumačenja najavljuju da maj 2026. donosi snažnu promjenu energije i preokrete koji mnogima otvaraju novo životno poglavlje, posebno za tri horoskopska znaka Škorpiju, Jarca i Djevicu.

Za Škorpiju ovaj period donosi emotivna otkrića i završavanje važnih životnih ciklusa, posebno u odnosima i ličnim odlukama. Ističe se da će doći do jasnijeg sagledavanja onoga što više ne funkcioniše, ali i jačanja onih veza koje imaju smisla.

Jarčevi ulaze u mirniji, ali vrlo važan period u kojem se fokus pomera na balans između posla i ličnog zadovoljstva. Naglasak je na kreativnosti, ljubavi i pronalaženju smisla u stvarima koje nisu isključivo vezane za ambiciju i karijeru.

Djevice očekuje širenje horizonta kroz učenje, putovanja i nove prilike, dok im se u drugom dijelu mjeseca otvaraju i važni profesionalni putevi. Biće primijećeni trud i rad iz prethodnog perioda, što donosi nove šanse i potvrdu napretka.

Sve u svemu, maj se opisuje kao mjesec završetaka i novih početaka, u kojem se donose odluke koje mogu dugoročno promijeniti tok života, piše naj žena.

