Horor u Beogradu: Mladić uhapšen nakon brutalnog ubistva djeda čekićem

Prema navodima, policija je brzo identifikovala i privela osumnjičenog zbog sumnje da je počinio teško ubistvo starijeg muškarca M. K. (89).

Istraga pokazuje da je zločin bio unaprijed isplaniran. Osumnjičeni je, kako se sumnja, čekao žrtvu u garaži, gdje je iznenada napao koristeći alatni čekić, nanoseći joj više udaraca u predjelu glave i tijela, od kojih je starac preminuo na licu mjesta, piše srbijanski Telegraf.

Nakon napada, osumnjičeni je pobjegao vozilom marke “Suzuki” koje je pripadalo žrtvi. Tokom bijega svratio je u obližnju kinesku prodavnicu, jer je bio uprljan krvlju.

Tamo je skinuo krvavu odjeću i obukao novu, pokušavajući da prikrije tragove zločina. Radnik prodavnice, kineski državljanin, pokušao ga je zaustaviti zbog neplaćenog računa, ali ga je osumnjičeni fizički napao i pobjegao sa lica mjesta,pišu Vijesti

