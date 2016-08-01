Jedan znak ove sedmice trebao bi vjerovati svojoj intuiciji više nego ikad prije

Sedmica koji se proteže od 27. aprila do 3. maja donosi duboke emocionalne uvide za svakog ko nosi znak Rak. Dok se priroda budi u punom sjaju, vaša unutrašnja plima i oseka reagiraju na suptilne promjene u okolini. Rak u ovaj tjedan ulazi s pojačanom potrebom za sigurnošću i zaštitom onoga što mu je najdraže.

Vaša intuicija bit će izrazito snažna, gotovo proročanska, dopuštajući vam da osjetite raspoloženja ljudi oko sebe prije nego što oni uopće progovore. Početak tjedna donosi fokus na dom i obitelj, gdje ćete igrati ulogu onoga tko održava mir i harmoniju.

Iako ste po prirodi zaštitnički nastrojeni, pazite da vaša briga ne prijeđe u posesivnost, jer tjedan od vas zahtijeva da dopustite bliskim osobama određeni prostor za rast.

Emotivni plimni valovi i tiha snaga

Sredina tjedna, posebice utorak i srijeda, donose izazove u usklađivanju vašeg unutrašnjeg svijeta s vanjskim zahtjevima. Rak će se možda osjećati neshvaćeno u profesionalnom okruženju gdje se cijeni samo logika, dok vaša snaga leži u emocionalnoj inteligenciji.

Ne bojte se pokazati svoju ranjivost; ona je često najjači alat koji posjedujete. Prijelomni trenuci mogu se dogoditi u srijedu navečer, kada ćete kroz jedan slučajan susret ili informaciju dobiti odgovor na pitanje koje vas muči već tjednima.

Vaša intuitivna priroda pomoći će vam da dešifrirate skrivene poruke u komunikaciji s drugima. Ovo je vrijeme kada trebate vjerovati svom “osjećaju u želucu” više nego ikada prije, jer vas on rijetko kada vara kada su u pitanju ljudski karakteri.

Sigurnost unutar obiteljskog kruga

Kako se približavamo svibnju, Rak će osjetiti potrebu za povlačenjem u svoju ljušturu kako bi napunio baterije. Četvrtak i petak su idealni dani za rad na sebi ili za uređenje vašeg privatnog utočišta. Vaša kreativnost teče kroz emocije, stoga bi svaka vrsta umjetničkog izražavanja u ovim danima mogla djelovati terapeutski.

U petak bi se mogao javiti stari prijatelj ili netko iz prošlosti, što će u vama probuditi nostalgične osjećaje. Rak je poznat po tome što dugo pamti, ali ovaj tjedan vas uči umjetnosti otpuštanja onoga što više ne služi vašem emocionalnom razvoju.

Fokusirajte se na sadašnjost i na ljude koji su tu za vas u ovom trenutku. Vaša sposobnost da stvorite osjećaj pripadnosti bit će ključna za održavanje stabilnosti u vašem najužem krugu.

Intuicija kao nepogrešivi kompas

Vikend donosi zaokret prema vanjskom svijetu, ali na vaš specifičan, nježan način. Prvi dani svibnja za znak Rak bit će obilježeni osjećajem duboke zahvalnosti. Subota je izvrsna za boravak uz vodu ili u prirodi, što će vam pomoći da uskladite svoje emocije s prirodnim ciklusima.

U nedjelju ćete osjetiti val samopouzdanja koji dolazi iz spoznaje da ste uspješno navigirali kroz sve emotivne izazove tjedna. Rak završava ovaj tjedni ciklus jači i mudriji, spreman pružiti podršku onima kojima je potrebna, ali i svjestan vlastitih granica.

Neka vam ovaj tjedan bude podsjetnik da je vaša mekoća zapravo vaša najveća snaga. U novi mjesec ulazite s mirom u srcu, znajući da ste zaštićeni svojom intuicijom i ljubavlju koju nesebično dijelite s drugima, piše index.

