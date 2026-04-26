Horoskop otkriva koga privlačite, a ko vam je zapravo potreban

Ako se pitate zašto se u vašem ljubavnom životu neprestano ponavljaju isti obrasci, astrologija nudi zanimljiv uvid u to koga privlačite, a tko vam je zapravo potreban. Ovisno o vašem horoskopskom znaku, tipovi partnera koji vas privlače i oni koji vam istinski odgovaraju mogu se znatno razlikovati.

Ovan

Vaša odvažna i vatrena energija djeluje magnetski, zbog čega često privlačite kaos i ljude koji vas doživljavaju kao izazov. Međutim, vama najviše odgovaraju prizemljene i samopouzdane osobe, one koje vaša snaga neće zastrašiti i koje će vam dopustiti da zasjate u punom sjaju.

Bik

Iako najviše cijenite stabilnost i dosljednost, često privlačite suprotnost. Vaša prizemljena priroda vrlo je privlačna, pa vas nerijetko salijeću nestalne i emocionalno nedostupne osobe bez namjere da se obvežu. Kao zemljanom znaku, potreban vam je netko tko nudi jednaku sigurnost i pouzdanost kao i vi – partner na kojeg se možete osloniti, a ne netko koga trebate odgajati.

Blizanci

Zbog svoje zaigranosti često ulazite u površne veze s ljudima koji vam ugađaju, ali vas ne ispunjavaju. Budući da ste u stanju razgovarati i sa zidom, a s drvetom voditi filozofske rasprave, lako možete zamijeniti vlastiti šarm za šarm sugovornika. U stvarnosti, potreban vam je netko tko je intelektualno poticajan i emocionalno dubok poput vas.

Rak

Nažalost, privlačite ljude koji su skloni iskorištavati vašu dobrotu, empatiju i toplinu. Kako u ljudima uvijek vidite ono najbolje, često završite u vezi s osobama koje su emocionalno distancirane, pa čak i neugodne. Vama je, naprotiv, potreban netko tko će vam biti podrška na isti način na koji ste vi podrška drugima. Zaslužujete da se o vama brinu jednako kao što se vi brinete o drugima.

Lav

Vaš sjaj čini vas magnetski privlačnima većini ljudi. Ipak, često privlačite partnere koji se dive vašim površnim kvalitetama, poput izgleda i društvenosti, ali ne vide vas u potpunosti. Potreban vam je netko tko poštuje i vaše svijetle i vaše tamne strane, jer uostalom, jedno bez drugog ne postoji.

Djevica

Privlačite kaotične i neodgovorne osobe koje u vama vide spasitelja koji će riješiti njihov nered. Vaša stabilnost i organiziranost unose osjećaj mira čak i najneurednijim pojedincima, koji će bez oklijevanja iskoristiti vašu dobrotu. Međutim, vi zaslužujete i trebate zrelog, samosvjesnog partnera koji vas prihvaća takvima kakvi jeste i pomaže vam nositi se s teretom.

Vaga

Svojom šarmantnom i opuštenom prirodom privlačite gotovo svakoga. To nažalost znači da se često nađete u društvu ljudi s lošim namjerama koji iskorištavaju vašu nesebičnost. Ono što vam je zaista potrebno jest netko tko otvoreno komunicira i unosi mir u vaš život.

Škorpion

Skloni ste privlačiti intenzivne i emocionalno složene osobe. Budući da vas privlači dubina, često pogrešno procijenite manipulativne partnere koji vaše slabosti koriste protiv vas. Zapravo su vam potrebni partneri koji su istovremeno prizemljeni, strastveni i strpljivi. Prava osoba neće nasilno rušiti vaše zidove, već će vam strpljivo dokazivati da zaslužuje vašu ljubav i otvorenost.

Strijelac

Vaša slobodoumna i pustolovna priroda privlači slične osobe, no mnoge od njih imaju problem s vezivanjem. Vama više odgovara netko tko u vaš život unosi ravnotežu i stabilnost, ali ne ugrožava vašu slobodu. Takva će osoba biti vaš partner u pustolovinama kad je potrebno, ali će istovremeno poštovati vašu neovisnost.

Jarac

Privlačite ljude koji se dive vašem trudu, ali ga sami ne ulažu. Vašim partnerima je lako prepustiti vam da nosite njihov teret jer znaju da ćete to učiniti bez razmišljanja. Međutim, potreban vam je netko tko podržava vas i vaše ambicije, a ne netko tko vam samo dodaje nove odgovornosti. To bi trebala biti osoba koja i sama ima svoje ciljeve i strasti.

Vodenjak

Često privlačite ovisne osobe koje ugrožavaju vašu individualnost i osjećaj slobode. Vama je potreban partner koji poštuje vašu neovisnost i prihvaća vas onakvima kakvi jeste, a ne netko tko će vas iscrpiti svojim visokim očekivanjima.

Ribe

Vaša beznadno romantična priroda sklona je privlačenju ljudi s lošim namjerama i manipulatora koji iskorištavaju vašu dobrotu. Vama je, međutim, potreban netko tko će štititi vašu energiju. Takva će osoba prepoznati vašu nježnu stranu i čuvat će je kao nešto najvrjednije, piše index.

Facebook komentari