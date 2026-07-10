Žene sa ovih šest karakteristika najčešće privlače pažnju muškaraca

Iako su ukusi individualni i ne postoji univerzalna formula za privlačnost, analiza podataka aplikacije Badoo pokazala je određene obrasce među korisnicima kada je riječ o odabiru žena.

U svijetu modernih sastanaka, gdje se prvi utisak često stvara za svega nekoliko sekundi na osnovu fotografije i kratkog opisa profila, pojedini detalji mogu igrati veću ulogu nego što se na prvi pogled čini.

Osmijeh je jedan od najvažnijih detalja

Dobra profilna fotografija često je ključ uspjeha na aplikacijama za upoznavanje, a osmijeh se pokazao kao jedan od detalja koji privlači najviše pažnje.

Prema istraživanju Match Groupa, izgled osmijeha, uključujući zdravlje i izgled zuba, važan je velikom broju korisnika. Oko 60 posto muškaraca i 71 posto žena navelo je da im je lijep osmijeh važan prilikom odabira potencijalnog partnera.

Uredni nokti ostavljaju bolji utisak

Iako se nokti možda ne čine kao presudan faktor privlačnosti, podaci sugerišu da ljudi obraćaju pažnju i na takve sitnice. Uredni nokti često se povezuju sa ličnom higijenom i brigom o sebi, dok neuredan izgled može ostaviti negativan prvi utisak.

Brinete su dobijale više poruka

Prema analizi Badooa, žene sa smeđom kosom dobijale su više poruka od plavuša. Brinete su činile oko 40 posto ukupnih poruka, dok je na plavuše otpadalo oko 15 posto.

Ipak, autori istraživanja napominju da rezultat može zavisiti i od toga koliko je korisnica sa određenom bojom kose bilo aktivno na aplikaciji.

Muškarci najčešće biraju prosječnu visinu

Kada je riječ o visini, podaci pokazuju da mnogi muškarci ne traže ekstremne vrijednosti. Najviše njih, oko 46 posto, preferiralo je žene visoke između 160 i 168 centimetara.

Smeđe oči privukle su najviše pažnje

Iako se često smatra da su svijetle oči posebno privlačne, analiza Badooa pokazala je drugačiji rezultat. Žene sa smeđim očima primile su najviše poruka među korisnicama aplikacije.

Najpopularnija je bila “prosječna” građa

Podaci su pokazali i da su najviše pažnje dobijale žene sa “prosječnom” tjelesnom građom. Taj pojam je širok i može obuhvatati različite tipove tijela, ali je u analizi aplikacije upravo ta grupa bila najzastupljenija među korisnicima, prenosi Avaz.

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