ŠTA MUŠKARCE NAJVIŠE PRIVLAČI?: Jedan suptilan detalj na ženama budi maštu i strast

Terapeutkinja Kate Campbell navodi za “Metro” da spoznaja da partnera uzbuđuje pažnja posvećena vratu može i sama po sebi da bude snažan izvor uzbuđenja, budući da mnogi ljudi uživaju u dodiru ili poljupcima u tom području. Terapeutkinja Hana Hannah Jackson-McCauley dodaje da vrat nije klasična erogena zona poput onih koje forsira popularna kultura, već diskretniji, suptilniji detalj koji može snažno da utiče na maštu.

Drugi aspekat privlačnosti povezan je s ranjivošću vrata. Vrat se opisuje kao posebno osetljivo i izloženo mjesto, te se njegovo otkrivanje pred partnerom doživljava kao intiman čin povjerenja, gotovo kao mala tajna podijeljena s voljenom osobom, piše Super Žena.

Kate Campbell podsjeća i na poređenje sa životinjskim svijetom, gdje mnoge vrste izlažu vrat kao čin povjerenja, što kod partnera može podsvijesno da izazove zaštitničke impulse i osjećaj bliskosti.

Stručnjakinje su govorile i o povezanosti između privlačnosti vrata i erotske asfiksije, odnosno gušenja tokom seksa. Navodi se da je jedno istraživanje iz 2024. godine pokazalo da je više od polovine ljudi, uzrasta između 18 i 35 godina, bar jednom pristalo na gušenje tokom seksa.

Ipak, naglašava se da ovakav oblik seksualne igre nosi ozbiljne rizike. Spominju se slučajevi u kojima su žene izgubile život zbog gušenja tokom seksa, te činjenica da je ova radnja u nekim slučajevima korištena kao opravdanje za teška krivična djela.

Ističe se važnost jasne komunikacije i poštovanja granica među partnerima, kako bi se uživanje odvijalo sigurno, uz obostrani pristanak, prenosi Slobodna-Bosna.

