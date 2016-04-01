Maj 2026. donosi veliki zaokret: Ova 4 horoskopska znaka ulaze u svoj najjači period godine!

Nakon travnja/aprila, koji je mnogima donio pritisak, ubrzane odluke i emocionalnu napetost, svibanj/maj mijenja ritam. Težište prelazi na ono što se može izgraditi, zadržati i konkretno unaprijediti. Vrijeme više ne radi za nagle impulse. Radi za ono što ima težinu, vrijednost i trajanje.

Astrologija mjeseca to vrlo jasno potvrđuje: početak svibnja/maja obilježava pun Mjesec u Škorpionu 1.5., Pluton kreće retrogradno 6.5., a mlad Mjesec u Biku 16.5. dodatno otvara temu stabilnosti, resursa, osobne vrijednosti i ozbiljnijih životnih odluka. Pred sam kraj mjeseca atmosfera postaje pokretljivija i lakša kako se približava sezona Blizanaca 21.5.

Ovo nije mjesec površinskog optimizma. Ovo je mjesec u kojem neke stvari konačno sjedaju na svoje mjesto. Kod četiri znaka taj se pomak osjeti snažnije nego kod ostalih. Netko ulazi u bolju financijsku fazu, netko dobiva potvrdu da se trud isplatio, a netko prvi put nakon dugo vremena osjeća da mu se život više ne rasipa na deset strana. Kod ovih znakova svibanj/maj donosi zamah koji se može vidjeti i izvana.

Bik

Za Bikove ovo je jedan od onih mjeseci u godini kada se jasno vidi razlika između onoga što Vas troši i onoga što Vas hrani. Fokus se vraća na tijelo, energiju, novac, dnevni ritam i osjećaj osobne sigurnosti. Nema više velikog prostora za ono što Vas iscrpljuje bez pravog rezultata.

Svibanj/maj traži da preciznije birate gdje ulažete vrijeme, pažnju i novac, a upravo tu dolazi i prva velika prednost ovog razdoblja: imate više samopouzdanja da presiječete ono što je postalo neodrživo. Sunce je u Biku do 21.5., a mlad Mjesec u Biku 16.5. dodatno pojačava temu novih početaka vezanih uz identitet, osobne planove i materijalnu sigurnost.

U praksi se to kod mnogih Bikova može pokazati vrlo konkretno. Nekima dolazi poslovna prilika koja na prvi pogled djeluje skromnije, ali dugoročno donosi puno više mira i koristi. Drugi će napokon odlučiti urediti financije, zatvoriti jedno raspršeno razdoblje i uvesti jasnija pravila trošenja. Treći će osjetiti da su spremni više tražiti za svoj rad, bez neugode i bez unutarnjeg povlačenja.

U odnosima se također mijenja ton. Više Vas ne privlači neodređenost. Privlače Vas ljudi i situacije uz koje se osjećate stabilno, poštovano i sigurno. Upravo zato svibanj/maj za Vas može biti jedan od najvažnijih mjeseci godine: vraća Vas Vama samima, ali u zrelijoj, jasnijoj i čvršćoj verziji.

Rak

Rakovi u svibnju/maju ulaze u razdoblje u kojem osjećaj sigurnosti više ne ovisi samo o raspoloženju okoline. Ovaj mjesec donosi ozbiljniji unutarnji oslonac. Puno toga što Vas je posljednjih mjeseci emocionalno raspršivalo sada postaje jasnije. Lakše prepoznajete tko Vam doista želi dobro, gdje curi energija i koji odnosi traže drukčija pravila.

Zbog toga svibanj/maj može djelovati vrlo oslobađajuće. Nema velike drame, ali ima važne unutarnje odluke koje dugoročno mijenjaju smjer. Opća astrološka slika mjeseca naglašava sigurnost, pripadanje i realnije upravljanje resursima, a to je teren na kojem Rakovi mogu napraviti ogroman pomak.

Na životnoj razini ovo može izgledati kao mjesec u kojem napokon prestajete čekati da se netko drugi promijeni. U poslu se otvara prostor za zreliji nastup, ozbiljniji razgovor o uvjetima ili odluku da više ne pristajete na nejasne dogovore. Kod nekih Rakova tema će biti dom, obitelj i ulaganje u životni prostor. Kod drugih će naglasak pasti na emocionalne granice: manje spašavanja drugih, više brige o vlastitoj ravnoteži.

U ljubavi se može dogoditi važno razjašnjenje. Ako je odnos čvrst, ide prema većoj bliskosti i konkretnijim planovima. Ako Vas nešto već dugo muči, svibanj/maj donosi hrabrost da to više ne gurate pod tepih. Za mnoge Rakove upravo će taj osjećaj unutarnjeg mira biti najveći dobitak mjeseca.

Djevica

Djevice ulaze u svibanj/maj s osjećajem da napokon mogu slagati stvari redom, bez kaosa i bez stalnog gašenja tuđih požara. Ovo je vrlo zahvalan mjesec za sve što traži preciznost, organizaciju, disciplinu i dugoročnije planiranje. Dok su drugi još uvijek rastreseni ili neodlučni, Vi možete djelovati smireno, racionalno i učinkovito. Upravo to Vam daje prednost.

Sezona Bika prirodno podržava zemljane znakove, a mlad Mjesec 16.5. dodatno otvara vrata novim planovima povezanim s učenjem, radom, širenjem poslovnih mogućnosti i praktičnim životnim odlukama.

Ono što ovaj mjesec čini posebno dobrim za Djevice jest to što rezultati više ne ovise samo o trudu nego i o tajmingu. Lakše dolazite do pravih informacija, korisnih kontakata i konkretnih rješenja. Netko će napokon završiti dug proces pregovora i dobiti bolji posao ili bolje uvjete. Netko će odlučiti uložiti u edukaciju koja otvara novi profesionalni smjer. Netko će samo prvi put nakon dugo vremena osjetiti da više ne kasni za vlastitim životom.

U privatnom dijelu dolazi do rasterećenja. Manje analizirate ono što ne možete kontrolirati, a više se bavite onim što Vam doista popravlja svakodnevicu. Kod Djevica je često upravo svakodnevica mjesto najveće iscrpljenosti pa je zato ovo razdoblje dragocjeno: vraća osjećaj reda, smisla i kontrole bez ukočenosti i bez pretjeranog pritiska na sebe.

Vodenjak

Za Vodenjake svibanj/maj ima drukčiju vrstu snage. Kod Vas se velike promjene često prvo dogode iznutra, a tek onda postanu vidljive izvana. Pluton u Vodenjaku, koji 6.5. kreće retrogradno, dodatno pojačava proces duboke osobne transformacije. To nije prolazan val inspiracije, nego ozbiljna rekonstrukcija identiteta, odnosa prema moći, granicama i osobnom autoritetu. Retrogradni Pluton u Vašem znaku otvara prostor za reviziju onoga što Vas je dosad vodilo i onoga što više nema pravo mjesto u Vašem životu.

U praksi, to znači da svibanj/maj može donijeti niz odluka koje djeluju tiho, ali kasnije mijenjaju sve. Netko će se povući iz odnosa ili društvenog kruga koji ga je dugo iscrpljivao. Netko će ozbiljnije redefinirati profesionalni smjer i prestati trošiti energiju na planove koji više nemaju dubinu. Netko će prvi put bez unutarnjeg konflikta reći što želi, koliko vrijedi i pod kojim uvjetima je spreman ostati.

Vodenjaci u ovom mjesecu će možda djelovati ozbiljnije, zatvorenije i selektivnije, ali upravo ta selektivnost postaje njihova prednost. Više ne želite biti dostupni svima. Želite biti prisutni tamo gdje postoji stvarni smisao.

U ljubavi to može donijeti vrlo snažno filtriranje. Površni odnosi otpadaju. Ono što ostaje ima potencijal za puno veću dubinu. U poslu se, pak, može pojaviti prilika koja traži hrabrost da preuzmete veću odgovornost i izađete iz stare slike o sebi. To je često trenutak u kojem prestajete igrati sporednu ulogu u vlastitom životu, prenosi Novi.

