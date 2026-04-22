Doručak koji smanjuje nadutost: Pravilno biranje sastojaka

Gastroenterolog dr Salhab, ističe da pravilno izabran doručak može značajno utjecati na rad probavnog sistema i smanjenje nadutosti.

Prema njegovim preporukama, avokado je jedna od ključnih namirnica zbog visokog sadržaja vlakana koja podržavaju rad crijeva i hrane korisne bakterije. Hljeb od kiselog tijesta smatra se lakše probavljivom alternativom klasičnom hljebu, jer prolazi proces fermentacije koji smanjuje opterećenje na probavni sistem.

Kao prirodnu pomoć probavi, dr Salhab izdvaja i tropsko voće poput ananasa i papaje, koje sadrži enzime bromelain i papain, važne za razgradnju proteina i lakše varenje hrane.

Među napicima preporučuje čaj od đumbira, poznat po djelovanju na smanjenje gasova i ubrzavanje pražnjenja želuca, dok se med navodi kao prirodni zaslađivač koji može imati blagotvoran utjecaj na crijevnu mikrofloru.

Stručnjak najavljuje i knjigu „Digest & Heal“, u kojoj će detaljnije objasniti principe zdrave probave i navike koje mogu pomoći u prevenciji probavnih smetnji.

