Izgled im nije bitan: Horoskopski znakovi koje najviše privlači visoka inteligencija

Privlačnost ne nastaje uvijek na prvi pogled i ne svodi se samo na izgled. Kod mnogih je presudno nešto što se ne vidi odmah: način razmišljanja, otvorenost, brzina zaključivanja i sposobnost da netko vodi razgovor koji nije površan. Visoka inteligencija može biti vrlo privlačna jer uz nju dolazi dojam sigurnosti, zanimljivosti i emocionalne ili mentalne zrelosti. Takvi ljudi ne moraju nužno biti glasni ni umišljeni – često je dovoljno da imaju onu mirnu oštrinu koja se osjeti kroz nekoliko rečenica.

U astrologiji se često spominje da određeni znakovi posebno cijene mentalnu stimulaciju. Njima nije dovoljno da je netko simpatičan ili zgodan; žele osobu koja ih izaziva, potiče i s kojom mogu razgovarati bez praznog hoda. Upravo zato se kao znakovi koje najviše privlači inteligencija najčešće izdvajaju ova četiri.

Blizanci

Blizance najbrže osvoji razgovor. Njima je inteligencija privlačna jer im daje osjećaj dinamike, igre i stalnog otkrivanja. Kada upoznaju osobu koja brzo povezuje informacije, ima smisao za humor i može pratiti njihov tempo, Blizanci se vrlo brzo “zakače”. Kod njih kemija često počinje u glavi – kroz rečenice, dosjetke i način na koji netko razmišlja.

Blizanci se teško zadrže uz nekoga tko ne komunicira jasno ili kome je svaki razgovor isti. Inteligencija im je znak da uz tu osobu neće biti dosadno i da će odnos imati dubinu. Privlače ih ljudi koji znaju postaviti pitanje, razviti temu i u jednom razgovoru prijeći od šale do ozbiljne rasprave bez napora.

Djevica

Djevicama je inteligencija privlačna jer je za njih povezana s kompetencijom. One cijene ljude koji razmišljaju logično, imaju dobru procjenu i znaju riješiti problem bez dramatiziranja. Visoka inteligencija kod njih stvara osjećaj povjerenja – kao da se uz tu osobu može planirati, razgovarati konkretno i graditi nešto stabilno.

Djevicama ne imponira “pametovanje”, nego tiha sposobnost. Privlače ih ljudi koji imaju znanje, ali i smisao za detalje, koji znaju argumentirati i koji nisu površni. Kada osjete da neko stvarno razumije stvari, a ne samo priča, Djevice se otvaraju puno brže nego inače.

Vodenjak

Vodenjaci su među onima koje najviše privlači inteligencija jer im je to temelj povezanosti. Njih ne uzbuđuju klasični klišeji, nego ljudi koji imaju originalne ideje, širok pogled i sposobnost da razmišljaju izvan okvira. Vodenjake će najviše privući osoba koja ih mentalno izaziva i koja se ne boji biti drugačija.

Kod njih je inteligencija privlačna i zato što je povezana s neovisnošću. Vodenjaci vole osobe koje imaju svoj stav, koje ne prate slijepo masu i koje mogu voditi ozbiljan razgovor bez potrebe da se dokazuju. U odnosima traže partnera koji im je i prijatelj i sugovornik, a bez mentalne kompatibilnosti teško ostaju zainteresirani.

Škorpion

Škorpione privlači inteligencija jer je doživljavaju kao dubinu. Njima nije zanimljiv netko tko je samo duhovit ili brz, nego netko tko razumije ljude, motive i situacije ispod površine. Visoka inteligencija im je privlačna kad dolazi s pronicljivošću – kad osoba zna čitati između redaka i nije naivna.

Škorpioni vole osjećaj da razgovor ima težinu. Privlače ih ljudi koji znaju postaviti dobra pitanja, koji imaju mentalnu čvrstoću i koji se ne rasipaju. Kad osjete da netko razmišlja ozbiljno i da ih može pratiti u intenzitetu, to im često postane jači afrodizijak od bilo čega vizualnog, piše index.

