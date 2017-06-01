Kako poboljšati pamćenje

Pamćenje je mentalna sposobnost koju često uzimamo zdravo za gotovo, sve dok ne počnemo zaboravljati važne informacije. Nauka pokazuje da ono ne zavisi samo od inteligencije, nego i od navika i načina na koji koristimo mozak.Prema istraživanjima, pamćenje se odvija kroz tri faze: senzorno, radno i dugoročno. Senzorno pamćenje kratko bilježi informacije iz okoline, radno pamćenje ih privremeno obrađuje, dok dugoročno čuva znanje, iskustva i vještine.

Stručnjaci ističu da se pamćenje može značajno poboljšati jednostavnim promjenama u svakodnevnom ponašanju.

1. Uklonite mobitel iz blizine

Prisustvo telefona, čak i kada ga ne koristimo, smanjuje koncentraciju i opterećuje pažnju.

2. Smanjite stres

Stres zauzima prostor u radnom pamćenju i otežava učenje. Vježbe disanja i opuštanja mogu pomoći,piše Avaz

3. Grupiranje informacija

Dijeljenje gradiva u manje cjeline olakšava pamćenje i smanjuje mentalno opterećenje.

4. Aktivno prisjećanje

Umjesto pasivnog čitanja, testiranje znanja pomaže mozgu da bolje zapamti informacije.

5. Učenje u razmacima

Raspoređeno učenje daje bolje rezultate nego učenje odjednom, jer mozak ima vremena da učvrsti informacije.

Stručnjaci poručuju da male promjene u načinu učenja i svakodnevnim navikama mogu značajno poboljšati pamćenje i koncentraciju.

