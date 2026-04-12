Šest osobina koje žene traže kod muškaraca: Šta je zaista presudno?

Prema riječima savjetnice za veze Blejn Anderson, veliki gestovi ili dobar izgled nemaju presudan uticaj na to da li će žena da ostane u nekoj vezi.

Ključ je, tvrdi Anderson, u određenim osobinama koje žene kod muškaraca smatraju neodoljivima i zbog kojih ih nikada ne žele napustiti, piše “Times of India”.

1. Ostaje smiren pod pritiskom

Muškarci koji ne pucaju, ne povlače se i ne ućute kada postane teško upravo su oni koje žene žele da zadrže. Žene traže partnera koji se neće slomiti pod pritiskom, jer svaka veza neizbiježno nailazi na uspone i padove. Zbog toga je ključno da imate uz sebe nekog ko zna da se nosi s problemima i izazovima.

2. Ne trudi se da impresionira

Žene privlači tiho samopouzdanje, a ne ono nametljivo i odglumljeno. Ne žele partnera koji se neprestano trudi da bude u centru pažnje. Ponašanja, poput pretjeranog objašnjavanja ili prevelikog napora da se neko zadivi zapravo nisu privlačna.

3. Pruža osjećaj sigurnosti

Ovo je jedna od ključnih osobina. Svaka žena traži partnera koji pruža zaštitu – ne samo fizičku, već i emocionalnu. Želi da se osjeća dovoljno sigurno da može da pokaže i svoju ranjivu stranu. Traži nekoga kome može da vjeruje i ko je neće ostaviti u ključnim trenucima kada život postane težak. Takvog muškarca vrijedi zadržati.

4. Ima svoj život

Mnogi ovdje griješe, tvrdi Anderson. Iako žene žele da se osjećaju cijenjeno u vezi, to ne znači da partner treba da bude opsjednut njima. Muškarac kojeg žene žele da zadrže nije onaj koji je zavistan od nje. Poželjnije je da zadrži svoju individualnost, prijatelje, ambicije, interese i sve ono što ga je definisalo i prije njenog dolaska.

5. Poštuje sebe i postavlja granice

Žene žele muškarce s principima. Privlači ih onaj koji zna svoju granicu tolerancije, i ko poštuje samog sebe. To je muškarac koji se drži svojih vrijednosti i ne napušta ih samo radi održavanja mira. Žene se dive muškarcima koji su svjesni sopstvene vrijednosti.

6. Ima jasan cilj u životu

Znati svoju svrhu je izuzetno privlačno. Žene teže partnerima koji imaju viziju. To ne znači da muškarac mora da ima misiju osvajanja svijeta, ali važno je da ima cilj i strast koji ga pokreću. Žene žele muškarce koji imaju smjer u životu, a ne one koji djeluju izgubljeno i bez plana,pišu Nezavisne

