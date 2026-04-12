Pregovori Irana i SAD propali: Napredak postignut, ali ključna pitanja ostala neriješena

ran je saopćio da su razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama okončani bez postizanja dogovora, iako je bilo napretka u određenim pitanjima, dok su ostala ključna pitanja i dalje bila sporna.Postigli smo razumijevanje u vezi s nekim pitanjima, ali o dva ili tri važna pitanja ostao je razmak – izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, Esmail Baghaei, nakon razgovora održanih u nedjelju, dodajući da razgovori nisu doveli do konkretnih zaključaka.

Baghaei je također naglasio da će diplomacija biti nastavljena, uz daljnje kontakte koji će uključivati Iran, Pakistan i regionalne partnere.

Pakistan je pozvao Iran i Sjedinjene Američke Države da održe prekid vatre, nakon što su izravni pregovori završeni bez dogovora. Ministar vanjskih poslova Pakistana, Ishaq Dar, izjavio je da je ključno da strane nastave poštovati obveze prema prekidu vatre. On je također dodao da će Pakistan nastaviti raditi na olakšavanju dijaloga između dvije strane u narednim danima,piše Avaz

Izvor blizak iranskom pregovaračkom timu za iransku novinsku agenciju Fars News, povezanu s IRGC-om, rekao je da Iran trenutno nema planove za narednu rundu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.

– Amerikancima su bili potrebni razgovori samo da obnove svoj međunarodni imidž, a nisu bili voljni smanjiti svoja očekivanja, uprkos porazima na terenu protiv Irana – rekao je izvor, dodajući da je iranski tim čvrsto branio postignuća na bojištima.

Također, prema ovom izvoru, neće doći do promjena u situaciji u Hormuškom moreuzu, osim ako Sjedinjene Američke Države ne pristanu na „razuman dogovor“.

