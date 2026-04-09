Mars u Ovnu osnažuje: Ova 4 horoskopska znaka ne daju na sebe, savladali su ključne lekcije.

Mars, planeta inicijative i prodornosti, prolazi kroz znak Ovna od 9. aprila do 17. maja 2026. godine. Od 2. marta do 9. aprila Mars je ,,plivao” u vodama Riba, znaku koji slabi njegove moći.

To se manifestovalo kroz rasutu energiju i konfuziju. Dok je Mars bio u Ribama, bilo je teško zadržati fokus i postaviti zdrave granice.

Kada Mars putuje kroz znak Ovna, koji je njegov prirodni vladar, kolektivno osjećamo talas osnaživanja. Zauzeti se za sebe postaje ne samo lakše, već i neophodno. Iako Mars posećuje Ovna svake dvije godine, ovaj tranzit u 2026. biće posebno buran jer se u istom znaku nalaze i Saturn i Neptun. Tokom ovih šest nedjelja formiraće se novi putevi.

Ovan

Ovaj period je presudan za vas. Oko 12. aprila očekujte nalet intuicije i nove ideje o svojoj budućnosti. Kada krenete u akciju, nemojte se iznenaditi ako vas okolina ne razume ili vaše planove nazove nerealnim.

Iako je vaša energija impulsivna, najbolji način da odbranite svoje ciljeve je jasan plan. Ostanite na svom putu i ne slušajte kritičare – ogroman nalet energije stiže vam 4. maja.

Vaga

Vi ste diplomata, ali sada će drugi vidjeti vašu vatrenu stranu. Novi pristup odnosima formira se još od početka godine. Oko 19. aprila primijetit ćete kako se ta energija kristališe.

Možda ćete odlučiti da određena prijateljstva stavite ,,na čekanje” kako biste sačuvali energiju za one koji su vam zaista važni. Ako osjetite da partner ili prijatelj prelazi granicu, ljubazno, ali odlučno ćete zahtjevati poštovanje.

Rak

U 2026. godini vaša karijera je u prvom planu. Dolazak Marsa u znak Ovna donosi ,,usijanu” atmosferu na poslu – tempo se ubrzava, a odnosi sa kolegama postaju dinamičniji i napetiji.

Rokovi se bliže, a od vas se može tražiti da preuzmete više odgovornosti. Mars u Ovnu će vas inspirisati da postavite zdrave granice kako biste izbjegli burnout.

Jarac

Iako su svi navikli na vašu smirenost, ovaj tranzit vas čini neočekivano osetljivim i emotivnim. Oko 20. aprila mogući su ozbiljni razgovori sa članovima porodice ili partnerom.

Zbog određenog astrološkog ,,zamagljenja”, može doći do nerazumevanja oko uloga ili daljeg smjera u nekoj ozbiljnoj situaciji. Srećom, krajem aprila stiže jasnoća, a vaša prizemnost će biti ključna da se stvari postave na svoje mesto, prenosi Elle.

Facebook komentari