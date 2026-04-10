Stroge mjere sigurnosti uoči historijskih pregovora SAD-a i Irana, region na ivici novih tenzija

U Islamabadu uvedene su izuzetno stroge mjere zabrane kretanja, dok se pakistanska prijestolnica priprema za početak historijskih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), u trenutku kada istovremeno raste napetost zbog nastavka izraelskog bombardovanja Libana.Grad je pod potpunom sigurnosnom blokadom, a uoči početka razgovora koji bi, prema navodima, mogli označiti kraj rata koji je razorio Bliski istok, ulice su pod kontrolom vojske i paravojnih jedinica.

Iako je primirje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država sve krhkije zbog nastavka izraelskih napada na Liban i neslaganja oko uslova pregovora, pakistanski zvaničnici poručuju da će ključni mirovni sastanci tokom vikenda biti održani prema planu.

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Said Katibzadeh (Saeed Khatibzadeh) izjavio je da su pakistanske diplomatske intervencije usmjerene na očuvanje mira i stabilnosti nastavile djelovati iza kulisa. On tvrdi i da je Pakistan intervenisao kako bi spriječio iranski odgovor na napade na Liban.

Uoči prve runde razgovora zakazane za subotu, sigurnosne mjere širom Islamabada dodatno su pojačane, a četvrtak i petak proglašeni su državnim praznicima, zbog čega su ulice gotovo potpuno puste.

Pakistanske vlasti su potvrdile da je zbog visokog sigurnosnog rizika razmatrano više mogućih lokacija za održavanje sastanaka. Najizglednija lokacija je hotel Serena u Islamabadu, gdje bi trebali biti smješteni najvažniji učesnici, a moguće je i da će upravo tamo biti održani pregovori.Hotel je prethodno evakuisan, a saobraćaj u radijusu od oko tri kilometra je obustavljen, dok je područje stavljeno pod potpunu kontrolu sigurnosnih snaga.

Dolazak ključnih delegacija očekuje se u četvrtak navečer i petak ujutro. Američku delegaciju predvodit će potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), a u delegaciji će biti i Stiv Vitkof (Steve Witkoff) te Džared Kušner (Jared Kushner), koji su također planirani za put u Islamabad,piše Avaz

Iranska delegacija, prema navodima, uključuje ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija (Abbas Araghchi) i predsjednika parlamenta Mohameda Bakera Galibafa (Mohammad Bagher Ghalibaf), koji su ranije učestvovali u pregovorima o primirju. Očekuje se i dolazak visokih predstavnika Iranske revolucionarne garde (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC).

