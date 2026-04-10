Trump: Iran ne smije naplaćivati prolaz tankerima kroz Hormuški moreuz

Američki predsjednik Donald Trump poručio je u četvrtak da Iran ne smije naplaćivati prolaz tankerima kroz Hormuški moreuz, nakon medijskih izvještaja da Teheran razmatra uvođenje takvih naknada.

– Postoje izvještaji da Iran naplaćuje prolaz tankerima koji prolaze kroz Hormuški moreuz, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

– Bolje da to ne rade, a ako rade, neka odmah prestanu, dodao je.

Iran bi tokom dvosedmičnog primirja sa Sjedinjenim Državama mogao tražiti plaćanje prolaza u kriptovalutama, saopćio je Financial Times, pozivajući se na Hamida Hosseinija, predstavnika udruženja izvoznika nafte, plina i petrohemijskih proizvoda.

Trump je u posebnoj objavi poručio da će se “nafta ponovno početi kretati, sa ili bez pomoći Irana”.

Promet kroz Hormuški moreuz u četvrtak je bio na nivou znatno nižem od 10 posto uobičajenog, uprkos krhkom primirju, dok je Iran upozoravao brodove da se drže njegovih teritorijalnih voda.

Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran 28. februara, na što je Teheran odgovorio napadima na Izrael i zemlje Zaljeva s američkim vojnim bazama, što je dovelo do rasta cijena nafte i nestabilnosti na globalnim tržištima.

Hormuški moreuz jedno je od ključnih svjetskih pomorskih pravaca kroz koje prolazi oko 20 posto globalnih isporuka nafte i ukapljenog prirodnog plina, pišu Vijesti.

Facebook komentari