Nered im ne smeta: 4 horoskopska znaka koja ne vole kućanske poslove …

Dok neki ljudi pronalaze zen u savršeno organiziranom domu i mirisnim svijećama, drugima je kreativni nered izvor inspiracije i dokaz života koji se aktivno živi. Zvijezde kažu da naša sklonost, ili potpuna odbojnost, prema kućanskim poslovima može biti zapisana u našem horoskopskom znaku. Otkrijte koja četiri znaka jednostavno nemaju vremena za brisanje prašine jer su prezauzeti življenjem.

Blizanci

Blizanci su uvijek u pokretu, mislima, razgovorima i planovima. Njihov um radi sto na sat, pa pospremanje doma često pada negdje pri dnu liste prioriteta. Dok oni smišljaju novu ideju, dogovaraju izlazak ili skaču s jednog interesa na drugi, hrpa odjeće na stolici postaje sasvim sporedna stvar. Za Blizance nered nije problem, nego samo kulisa njihovog dinamičnog života.

Strijelac

Strijelci ne vole osjećaj sputanosti, a rutina kućanskih poslova upravo je to, čista suprotnost njihovoj prirodi. Oni bi radije bili na putu, u avanturi, s društvom ili barem planirali sljedeći bijeg iz svakodnevice nego glancali kuhinjske površine. Njihov dom često izgleda kao usputna stanica između dva uzbudljiva trenutka. Ako i krenu pospremati, velika je šansa da će usput pronaći nešto zanimljivije i potpuno zaboraviti što su počeli.

Ribe

Ribe žive u svom svijetu mašte, emocija i kreativnosti, zbog čega ih prizemni zadaci poput usisavanja ili slaganja ormara rijetko oduševljavaju. Njima je puno važnije kako se osjećaju u prostoru nego izgleda li on besprijekorno. Ako im je ugodno, mirno i inspirativno, nekoliko razbacanih stvari neće ih nimalo uznemiriti. Ribe često ne ignoriraju nered iz lijenosti, nego zato što im jednostavno nije važan koliko unutarnji mir.

Vodenjak

Vodenjaci su poznati po tome da igraju po vlastitim pravilima, pa ih ni ideja “urednog doma” ne impresionira previše ako u tome ne vide smisao. Njih zanimaju velike ideje, društvene promjene, tehnologija i sve što pomiče granice, a ne slaganje jastuka na kauču. Često će im dom odavati dojam organiziranog kaosa koji samo oni razumiju. Za njih pospremanje nije prioritet, jer vjeruju da se vrijeme može potrošiti na puno zanimljivije stvari, piše index.

