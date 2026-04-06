Jeziva najava Trampa: “Jedna cijela civilizacija će večeras umrijeti i nikada više neće biti vraćena”

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) na svojoj mreži Truth Social objavio je jezivu prijetnju kojom je najavio šta bi se moglo desiti ako Iran nastavi odbijati da otvori Hormuški moreuz.Jedna cijela civilizacija će večeras umrijeti i nikada više neće biti vraćena. Ne želim da se to dogodi, ali vjerovatno hoće – poručio je Tramp.

U nastavku obraćanja naznačio je i mogućnost drugačijeg razvoja situacije.

– Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, gdje prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizirani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno i predivno. Ko zna? – naveo je američki predsjednik,piše Avaz

Dodao je kako će se rasplet situacije znati vrlo brzo.

– Saznat ćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj historiji svijeta. Četrdeset i sedam godina ucjena, korupcije i smrti konačno će završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana – rekao je Tramp.

Podsjetimo, tokom proteklog vikenda Tramp je izjavio da Iran ima rok do utorka u 20:00 sati po istočnoameričkom vremenu da postigne dogovor o otvaranju Hormuškog moreuza.

