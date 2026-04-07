Njega kože poslije tridesete: Jednostavna rutina koja daje rezultate

Ovo je period u kojem prevencija postaje ključna, a usvajanje promišljene i dosljedne rutine postavlja temelje za očuvanje zdravlja i vitalnosti kože u godinama koje dolaze.

Fiziološke promjene kože u tridesetima

Promjene koje se manifestuju na koži u ovom periodu posljedica su složenih procesa koji se odvijaju u njenoj strukturi. Primarni uzrok pojave finih linija, naročito u periorbitalnom području i na čelu, jeste unutrašnje smanjenje sinteze kolagena. Naučno je dokazano da se proizvodnja ovog ključnog proteina smanjuje za otprilike jedan odsto godišnje nakon 25. godine, što dovodi do progresivnog gubitka čvrstoće i elastičnosti, prenosi net.hr.

Dr Ariel Haus, britanski dermatolog, pojašnjava: „Gubitak kolagena od jedan odsto godišnje možda ne zvuči dramatično, ali kumulativni efekat tokom decenija dovodi do vidljivog stanjivanja dermisa i pojave prvih bora. Istovremeno, proces ćelijske obnove, koji u dvadesetim traje oko 28 dana, usporava se na 40 i više dana. To doprinosi beživotnom tenu jer se odumrle ćelije duže zadržavaju na površini.“ Uz to, slabi i hidrolipidna barijera kože i opada nivo prirodne hijaluronske kiseline, što povećava transepidermalni gubitak vode i čini kožu sklonijom dehidraciji.

Ključni sastojci u njezi

Kako bi se adekvatno odgovorilo na navedene promjene, u režim njege potrebno je uvesti ciljane aktivne sastojke. Retinol, derivat vitamina A, smatra se zlatnim standardom u anti-age njezi. Njegova efikasnost leži u sposobnosti da ubrza ćelijsku izmjenu i podstakne fibroblaste na proizvodnju novog kolagena, čime značajno poboljšava teksturu kože i umanjuje vidljivost bora. Zbog jačine djelovanja, uvodi se postepeno i primjenjuje isključivo u večernjoj njezi.

U jutarnjoj rutini, idealan komplementarni sastojak je vitamin C. Kao antioksidans neutralizuje slobodne radikale nastale usljed UV zračenja i zagađenja iz okoline, ujednačava ten smanjujući hiperpigmentacije, a ujedno je i kofaktor u sintezi kolagena. Za optimalnu hidrataciju nezaobilazna je hijaluronska kiselina, humektans koji privlači i veže molekule vode, vraćajući koži punoću. Niacinamid (vitamin B3) jača zaštitnu funkciju kožne barijere, smanjuje crvenilo i reguliše lučenje sebuma, što ga čini svestranim sastojkom pogodnim za gotovo sve tipove kože.

Jutarnja i večernja rutina

Jutarnja rutina treba da bude usmjerena na zaštitu. Nakon nježnog čišćenja (za suhu kožu ponekad je dovoljno samo umivanje vodom), slijedi primjena seruma s vitaminom C, zatim hidratantne kreme i, kao apsolutni imperativ, nanošenje zaštitnog faktora (SPF) širokog spektra, ne manjeg od 30.

Dr Šerin Idris, dermatološkinja iz Njujorka, naglašava: „Često ističem da je zaštita od sunca najvažniji korak svake rutine. Bez dosljedne, svakodnevne primjene zaštitnog faktora širokog spektra, djelovanje svih ostalih aktivnih sastojaka, poput retinola ili vitamina C, značajno je umanjeno. To je najbolja anti-age investicija koju možete napraviti za svoju kožu.“

Večernja njega rezervisana je za obnovu i korekciju. Temelj čini dvostruko čišćenje: prvi korak je uljani čistač koji otapa SPF, šminku i nečistoće rastvorljive u ulju, nakon čega slijedi blagi gel ili mlijeko za čišćenje. Potom slijedi primjena aktivnih sastojaka. Pri tome je ključno pratiti pravilo alternacije: retinol i eksfolijativne kiseline (npr. glikolna, salicilna) ne koriste se iste večeri kako bi se izbjegla iritacija. Rutina se završava nanošenjem kreme za područje oko očiju i bogate hidratantne kreme koja sprečava transepidermalni gubitak vode i optimizuje djelovanje prethodno nanesenih sastojaka.

