Koliko puta možete ponovo koristiti isto ulje za prženje

Ponovno zagrijavanje može utjecati na kvalitet hrane i zdravlje, pa je s toga važno obratiti pažnju.

Teoretski, ulje se može koristiti više puta, ali samo ako se ne pregrijalo i ako je pravilno sačuvano nakon prve upotrebe. U praksi, već nakon jednog ili dva prženja, ulje mijenja boju, miris i teksturu. Najveći rizik nastaje kada ulje počne dimiti, tada gubi hranjivu vrijednost i stvara štetne materije.

Ponovno zagrijavanje ulja uzrokuje promjene u njegovoj strukturi gdje postaje tamnije, gušće i može stvarati supstance koje nisu dobre za organizam. Ostaci hrane dodatno ubrzavaju propadanje ulja i smanjuju kvalitet prženih jela.

Ako planirate iskoristiti ulje još jednom, nakon upotrebe ga procijedite i uklonite mrvice hrane. Čuvajte ga na hladnom i tamnom mjestu, najbolje u zatvorenoj staklenoj posudi. Za prženje birajte ulja s visokom tačkom dimljenja, poput suncokretovog, uljane repice ili kikirikija. Preporučuje se koristiti ulje najviše dva puta, i to uglavnom za slična jela.

Prilikom pripreme više porcija u kratkom vremenskom periodu, ulje se može koristiti više puta dok se ne pregrije. Važno je ukloniti mrvice između tura, jer one mogu zagoriti i pokvariti ukus jela, prenosi klix.

