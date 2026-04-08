“Najveća diplomatska katastrofa u našoj historiji”

Izraelski oporbeni vođa Yair Lapid oštro je kritizirao premijera Benjamina Netanyahua nakon što su Sjedinjene Države i Iran dogovorili dvotjedno primirje.

„Nismo imali tako veliku diplomatsku katastrofu u cijeloj našoj povijesti. Izrael uopće nije bio za stolom kada su se donosile odluke koje se tiču ​​same srži naše nacionalne sigurnosti“, napisao je Yair Lapid na X-u.

Rekao je da je “izraelska vojska učinila sve što se od nje tražilo, a javnost je pokazala iznimnu otpornost”, ali da je Benjamin Netanyahu “diplomatski i strateški zakazao te nije ispunio nijedan od ciljeva koje je sam sebi postavio”.

„Trebat će nam godine da popravimo diplomatsku i stratešku štetu koju su prouzročili oholost, nemar i nedostatak strateškog planiranja Benjamina Netanyahua “, nastavio je.

Benjamin Netanyahu naglasio je da podržava odluku Donalda Trumpa o dvotjednoj obustavi napada na Iran , ali je napomenuo da se primirje ne odnosi na Libanon . Rekao je da podržava napore Sjedinjenih Država da osiguraju da Iran više ne predstavlja “nuklearnu, raketnu ili terorističku prijetnju Sjedinjenim Državama , Izraelu i njihovim arapskim susjedima”.

Dodao je da je Washington obavijestio Izrael da ostaje predan zajedničkim ciljevima u nadolazećim pregovorima. Iran je najavio da će pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama započeti u petak, 10. travnja, u Islamabadu .

