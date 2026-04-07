Ne ignorišite jutarnju ukočenost: 8 minuta može smanjiti bol u leđima

Tokom noći kičma se odmara, a diskovi između pršljenova upijaju tečnost, zbog čega ujutro mogu biti osjetljiviji i manje pokretni. Upravo zato nagli pokreti, poput saginjanja ili ustajanja bez pripreme, mogu izazvati dodatnu napetost i osjećaj „blokade“.

Stručnjaci ističu da kratka, svjesna jutarnja rutina može napraviti veliku razliku. Već osam minuta laganih vježbi dovoljno je da se tijelo pokrene, smanji napetost i pripremi za dnevne aktivnosti.

Rutina uključuje kontrolisano disanje, blage pokrete zdjelice, istezanje nogu, aktivaciju mišića stražnjice i lagane rotacije tijela. Važno je da se svi pokreti izvode polako, bez forsiranja i uz pravilno disanje.

Redovno izvođenje ovih vježbi može pomoći u smanjenju bolova, poboljšanju držanja i većoj pokretljivosti. Ključ nije u intenzitetu, već u dosljednosti male navike svakog jutra mogu donijeti dugoročne rezultate i zdravija leđa, prenosi Avaz.

