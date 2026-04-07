Horoskopski znakovi koji su najgori u dopisivanju

U svijetu u kojem su poruke postale glavni oblik komunikacije, način na koji tipkamo često govori više nego što mislimo. Neki odgovaraju brzinom svjetlosti, drugi ostavljaju poruke na “seen”, a treći jednostavno zaborave da razgovor uopće postoji. Ako ste se ikada zapitali zašto vam netko odgovara nakon tri dana ili šalje jednosložne poruke bez emocije, možda odgovor leži u horoskopu.

Donosimo znakove koji su, prema astrološkim stereotipima, najgori u dopisivanju – i razloge zašto.

Vodenjak

Vodenjaci žive u svom svijetu ideja, planova i apstraktnih misli. Dopisivanje im često nije prioritet jer su mislima već pet koraka ispred razgovora koji vodite. Nije da vas ignoriraju namjerno – jednostavno zaborave odgovoriti ili smatraju da će vam sve reći kad se vidite uživo. Njihove poruke znaju biti kratke, pomalo hladne i bez previše emotikona.

Strijelac

Ako čekate odgovor od Strijelca, pripremite se na neizvjesnost. Ovaj znak voli slobodu i spontanost, a dopisivanje doživljava kao obavezu. Često odgovore tek kad im odgovara – što može biti odmah, ali i za nekoliko dana. Ipak, kad se jave, njihove poruke su opuštene i duhovite, kao da nikad nisu ni nestali.

Jarac

Jarci su praktični i fokusirani na obaveze, pa im beskrajno dopisivanje nema previše smisla. Ako vam ne odgovaraju, velika je šansa da rade ili smatraju da razgovor nije hitan. Njihove poruke su kratke, jasne i bez puno dodataka – nema tu previše “haha” ni emotivnih ispada.

Ribe

Ribe mogu biti iznenađenje na ovoj listi. Iako su emotivne, često se izgube u vlastitim mislima i osjećajima pa zaborave odgovoriti. Također, ako im poruka djeluje previše “teška” ili zahtijeva ozbiljan odgovor, mogu je odgađati unedogled. Kad se vrate, ponašaju se kao da se ništa nije dogodilo.

Škorpion

Škorpioni vole kontrolu – pa tako i u dopisivanju. Ponekad će namjerno odgoditi odgovor kako bi zadržali misterij ili testirali vaš interes. Njihove poruke mogu biti kratke, ali intenzivne, a često će više toga ostaviti neizrečenim nego napisanim, piše index.

