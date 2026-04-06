Stručnjaci upozoravaju: Pet zaboravljenih mjesta u domu koja ne čistite redovno

Iako ljeto tek počinje, mnogi domaćini i dalje su zaokupljeni proljetnim čišćenjem, a kuhinja ostaje glavni fokus.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da određena mjesta u kuhinji često budu zanemarena, iako su upravo ona najprljavija i mogu narušiti higijenu prostora.

Daniel Beadle, stručnjak za kuhinje iz Kitchen Warehouse UK, ističe da ljudi uglavnom čiste ono što odmah vide, poput radnih površina i poda. “Skrivene ili manje vidljive površine često skupljaju najviše prljavštine, masnoće i bakterija”, kaže Beadle. Jedno od najčešće zapostavljenih mjesta su vrhovi ormarića i kuhinjskih polica, gdje se masnoća i prašina talože tokom vremena, stvarajući ljepljiv sloj koji je kasnije teže ukloniti.

Slična situacija je i ispod ili iza kuhinjskih aparata poput frižidera i veš mašine. Prašina i masnoća ne samo da privlače štetočine, već mogu smanjiti efikasnost aparata. Beadle upozorava da “ostaci hrane mogu postati magnet za insekte, posebno kada temperature rastu”.

Visoko-frekventne površine također zahtijevaju posebnu pažnju. Rukohvati ormarića i unutrašnji rubovi fioka često se brišu površno ili se potpuno zanemare, iako su to tačke koje se najčešće dodiruju rukama koje dolaze u kontakt s hranom. Male mrlje, mrvice i ostaci ambalaže mogu se nakupiti i znatno utjecati na ukupnu čistoću kuhinje.

Beadle također savjetuje temeljno čišćenje aspiratora, čiji filteri skupljaju masnoću i čestice s kuhanja, te gumica na frižideru i veš mašini, koja predstavlja klasično zapostavljeno mjesto. “Masni aspirator ili nečiste gumice mogu učiniti cijelu kuhinju neurednom, čak i ako su sve ostale površine besprijekorne”, zaključuje stručnjak.

