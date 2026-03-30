Krvna grupa govori mnogo o tome šta tražite u ljubavi, možda ćete se iznenaditi

Nije ovo egzaktna nauka. Više je to zabavno tumačenje, slično horoskopu. Ali ponekad se u takvim teorijama nađemo više nego što bismo očekivali.

Pa hajde da vidimo šta vaša krvna grupa govori o vašem ljubavnom stilu.

Krvna grupa A – sigurnost, nežnost i stabilnost

Ako imate krvnu grupu A, tražite emocionalnu sigurnost, mir i osećaj poverenja u ljubavi. Ne privlače vas burne i nepredvidive veze – važnije je da znate gde se nalazite. Partner treba da bude pažljiv, obziran i spreman da gradi vezu korak po korak. Više cenite male gestove i iskrene razgovore nego grandiozne romantične poteze.

Savet: Ne bojte se da jasno kažete šta vam je potrebno i ne pristajte na veze koje vas emocionalno iscrpljuju. Prava osoba za vas biće ona sa kojom se osećate mirno, a ne stalno na oprezu.

Krvna grupa B – strast, sloboda i uzbuđenje

Ljudi sa krvnom grupom B traže strast, spontanost i osećaj slobode u ljubavi. Privlače vas harizmatični ljudi sa jakom ličnošću i sopstvenim životom. Ne volite rutinu ili preterana pravila – vaš odnos treba da bude živahan i inspirativan. Važno vam je da vaš partner poštuje vašu nezavisnost i da ne pokušava da vas „oblikuje“.

Savet: Izaberite nekoga ko vas neće sputavati, ali ko je dovoljno zreo da prati vaš tempo. Prava ljubav za vas je ona u kojoj se smejete, putujete i rastete zajedno.

Krvna grupa AB – dubina, razumevanje i mentalna povezanost

Ako ste krvna grupa AB, tražite emocionalnu i intelektualnu vezu u ljubavi. Privlače vas ljudi sa kojima možete voditi duboke razgovore, ali i oni koji razumeju vašu povremenu potrebu za distancom. Često ste kompleksni i ne volite površne veze. Važno vam je da vas partner prihvati takve kakvi jeste – sa vašim kontrastima i promenama raspoloženja.

Savet: Ne skrivajte svoje emocije iza racionalnosti. Prava osoba za vas biće ona koja vas sluša pažljivo koliko i razume.

Krvna grupa 0 – Strast, lojalnost i jaka hemija

Ljudi sa krvnom grupom 0 traže intenzitet, strast i osećaj da su izabrani u ljubavi. Volite jake emocije i jasne znake naklonosti. Vaš partner mora biti samouveren, ali i dovoljno topao da vam pruži pažnju koju tražite. Niste zadovoljni mlakim vezama – želite sve ili ništa.

Savet: Naučite da povremeno usporite i napravite mesta za mirnije emocije. Prava ljubav za vas je ona u kojoj se osećate željeno, cenjeno i bez sumnje – na prvom mestu, prenosi Novi.

