Iranski mediji: Ne, Amerikanci nisu spasili pilota srušenog F-15

Trump je ranije objavio da je pilot spašen u velikoj operaciji u kojoj je sudjelovalo “na desetke zrakoplova naoružanih najsnažnijim oružjem”, dodajući da je ozlijeđen, ali da će biti dobro.

❗️After the evacuation of the second pilot from the downed F-15E, the 🇺🇸United States was forced to destroy two HC-130J Combat King II search-and-rescue aircraft that were unable to leave 🇮🇷Iran for unknown reasons. According to the New York Times, the aircraft were blown up on… pic.twitter.com/Fz7dug2CpO — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) April 5, 2026

Iran: Uništili smo američke letjelice

Iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na vojni vrh, tvrdi da je operacija spašavanja propala te da su iranske snage uništile više američkih letjelica u južnoj pokrajini Isfahan. “Više neprijateljskih američkih zrakoplova uništili su ratnici islama, a operacija spašavanja pilota nije uspjela”, objavio je Tasnim.Dodaju da su pogođeni “dva helikoptera Black Hawk i jedan vojni transportni avion C-130”, koji su, kako tvrde, zapaljeni.

Iranski mediji objavili su i snimke koje navodno prikazuju olupine letjelica. BBC je pak objavio da su američke snage same uništile dva transportna aviona tijekom akcije spašavanja jer nisu mogli uzletjeti, a nisu htjeli da padnu u ruke Irancima.

Optužbe na račun Trumpa

Tasnim tvrdi i da Trump pokušava prikriti neuspjeh operacije. “Trump je, pokušavajući prikriti težak poraz, objavio da je pilot spašen u specijalnoj operaciji”, navodi agencija.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf također je komentirao situaciju, objavivši jednu od fotografija uz poruku: “Ako SAD ostvari još tri ovakve pobjede, bit će potpuno uništen,piše Index

Suprotne tvrdnje o istoj operaciji

Prema američkim izvorima, oba člana posade F-15 spašena su u dvije odvojene operacije specijalnih snaga duboko unutar Irana. Operacija je, prema tim navodima, uključivala intenzivne borbe i veliku vojnu koordinaciju, dok Iran iznosi potpuno suprotnu verziju događaja.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari