Inzagi: Ne bih zamijenio Gatuza, Italija mi nedostaje, ali ovdje sam sretniji

Aktuelni trener Al Hilala, Simone Inzagi, danas slavi 50. rođendan, a u razgovoru je rekao da ne žali zbog odluke da napusti Italiju i preseli se u Saudijsku Arabiju.

U razgovoru za italijanski list Liberta kazao je da ne bi želio zamijeniti Gatuza, koji se razišao sa Azurima nakon eliminacije od Bosne i Hercegovine i novog neuspjeha.

– Ja da zamijenim Gatuza? Polaskan sam, ali bolje mi je u Saudijskoj Arabiji. Ovdje mi je fantastično u svakom pogledu, životni stil, sportska i izvansportska infrastruktura, mirnoća uma bitna mi je u poslu koji je stresan kao što je moj. Zarada je dobra, ali došao sam ovdje zbog nečeg drugog – rekao je bivši trener Intera.

– Nije da mi je novac prijeko potreban. Godine u Interu bile su zadovoljavajuće na profesionalnoj razini, ali jako stresne. Osjećao sam da se moram odmoriti od fudbala na najvišoj razini. Pritisak je postao neizdrživ. U Saudijskoj Arabiji je drugačije. Žalostan sam zbog Italije, sto posto sam Italijan, a moj brat je čak i osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. godine. Siguran sam da će se italijanski fudbal uskoro vratiti tamo gdje pripada – zaključio je iskusni trener.

Inzagi je vodio Inter od 2021. do 2025. godine, a prije toga je pet sezona trenirao Lacio. Osvojio je prvenstvo Italije (s Interom 2024. godine), tri Kupa Italije i pet Superkupova

