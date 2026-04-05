Tramp: “Sporazum s Iranom možemo postići sutra, a mogu i sve dignuti u zrak i uzeti naftu”

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u nedjelju da postoji velika šansa za postizanje sporazuma s Iranom već u ponedjeljak, a istovremeno je prijetio dramatičnom eskalacijom napada ako Teheran ne uspije brzo ispuniti obećanja, javlja Anadolu.U razgovoru za Fox News, Tramp je rekao da razmatra “uništavanje svega” i “preuzimanje nafte” ako Iran ne krene dovoljno brzo prema sporazumu.

Amnestija pregovaračima

Rekao je da je dao amnestiju iranskim pregovaračima kako bi osigurao nastavak pregovora, iako nije bilo trenutnog odgovora Teherana. Tramp je ranije rekao da je Vašington u kontaktu s predsjednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom.

Iran nije odgovorio na Trampovu tvrdnju da bi sporazum mogao biti blizu.

Oštro upozorenje

Ove izjave su uslijedile istog dana kada je Tramp izdao oštro upozorenje na svojoj platformi društvenih medija Truth Social, proglasivši da će utorak biti “Dan elektrana i mostova, sve u jednom, u Iranu” – misleći na njegove prijetnje da će ciljati iransku infrastrukturu – dodajući: “Neće biti ništa slično”.

Također je upozorio Iran da ponovo otvori Hormuški moreuz “ili ćete živjeti u paklu – samo gledajte”.Regija je u stanju pripravnosti otkako su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran 28. februara, ubivši više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zaljevske države koje su domaćini američkim snagama, dok je ograničio kretanje kroz Hormuški moreuz, plovni put kroz koji je prije početka rata dnevno prolazilo otprilike 20 miliona barela nafte.

