Papa Lav u uskršnjoj poruci pozvao svjetske lidere da okončaju ratove: Neka polože oružje!

Papa Lav je u svojoj uskršnjoj poruci u nedjelju pozvao svjetske lidere da okončaju sukobe koji bjesne širom svijeta i odustanu od bilo kakvih planova za moć, osvajanje ili dominaciju.

Papa, koji se pojavio kao otvoreni kritičar rata u Iranu, u posebnoj poruci hiljadama okupljenim na Trgu Svetog Petra izrazio je žaljenje što se ljudi “navikavaju na nasilje, mire se s njim i postaju ravnodušni”.

– Neka oni koji imaju oružje polože! – pozvao je prvi američki papa.

– Neka oni koji imaju moć da započnu ratove izaberu mir! – poručio je.

Biranje riječi

Lav nije spomenuo nikakve konkretne sukobe u poruci, poznatoj kao blagoslov “Urbi et Orbi” (gradu i svijetu). Bila je neobično kratka i direktna, navodi Reuters.

Papa je rekao da priča o Uskrsu, kada Biblija kaže da je Isus uskrsnuo iz mrtvih tri dana nakon što se nije opirao svom pogubljenju raspećem, pokazuje da je Krist bio “potpuno nenasilan”.

– Na ovaj dan slavlja, napustimo svaku želju za sukobom, dominacijom i moći i zamolimo Gospoda da podari svoj mir svijetu opustošenom ratovima – apelirao je Papa.

Lav, koji je poznat po pažljivom biranju riječi, posljednjih sedmica snažno osuđuje nasilne sukobe u svijetu i pojačava kritike iranskog rata.

U propovijedi za uskršnje bdijenje u subotu navečer, pozvao je ljude da se ne osjećaju utrnulo zbog obima sukoba koji bjesne širom svijeta, već da rade za mir.

Izlaz iz rata

U utorak je uputio rijedak direktan apel američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, pozivajući ga da pronađe “izlaz” za okončanje iranskog rata.

U svom obraćanju s balkona Bazilike Svetog Petra u nedjelju, Lav je uputio kratke uskršnje čestitke na deset jezika, uključujući latinski, arapski i kineski.

Papa je također najavio da će se 11. aprila vratiti u Baziliku kako bi održao molitveno bdijenje za mir.

