Dnevni horoskop za 28. mart 2026.

Ovan

Posao: Danas vas očekuje brza promena tempa – prilagodite se bez nervoze. Ljubav: Moguće je dopisivanje koje budi emocije. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

Bik

Posao: Stabilna situacija, ali ne donosite ishitrene odluke. Ljubav: Prija vam bliskost i sigurnost. Zdravlje: Osetljivost stomaka.

Blizanci

Posao: Dobijate ideju koja može doneti dobit u narednom periodu. Ljubav: Zanimljiv susret menja raspoloženje. Zdravlje: Više kretanja bi vam prijalo.

Rak

Posao: Dan je dobar za završavanje zaostalih obaveza. Ljubav: Emotivni razgovor donosi olakšanje. Zdravlje: Moguća iscrpljenost.

Lav

Posao: U centru ste dešavanja – iskoristite priliku. Ljubav: Privlačite pažnju gde god da se pojavite. Zdravlje: Energija na visokom nivou.

Devica

Posao: Fokusirajte se na detalje – tu se krije uspeh. Ljubav: Potrebno vam je više razumevanja sa partnerom. Zdravlje: Napetost.

Vaga

Posao: Saradnja donosi bolje rezultate nego samostalan rad. Ljubav: Lep gest vas može iznenaditi. Zdravlje: Stabilno.

Škorpija

Posao: Danas donosite odluku koja vam menja pravac. Ljubav: Intenzivne emocije mogu vas zbuniti. Zdravlje: Pazite na stres.

Strelac

Posao: Imate potrebu za promenom – slušajte sebe. Ljubav: Avantura ili novo poznanstvo na pomolu. Zdravlje: Fizička aktivnost vam prija.

Jarac

Posao: Dolazi do izražaja vaš trud iz prethodnog perioda. Ljubav: Otvoren razgovor rešava problem. Zdravlje: Umor.

Vodolija

Posao: Neočekivana situacija traži kreativno rešenje. Ljubav: Poruka ili poziv popravljaju dan. Zdravlje: Potreban vam je odmor.

Ribe

Posao: Dan je dobar za planiranje narednih koraka. Ljubav: Emocije su pojačane. Zdravlje: Prija vam mir.

